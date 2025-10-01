Las alineaciones de Mónaco vs. Manchester City por la UEFA Champions League 2025-26

El Manchester City de Pep Guardiola disputará este miércoles su segundo partido en la UEFA Champions League 2025-26 a las 13:00 hs de CDMX, buscando su segunda victoria en el torneo. Los Citizens intentarán sumar sus primeros tres puntos de visitante para empezar a posicionarse de la mejor manera en la competición, después de no haber tenido una edición anterior a la altura de las expectativas.

En la primera jornada, el equipo inglés comenzó con el pie derecho tras vencer 2-0 al Napoli en el Etihad Stadium. Ese triunfo le dio confianza al plantel y un arranque sólido en la fase de grupos, pensando en lo que serán los próximos partidos.

Por su parte, el Mónaco quiere aprovechar la localía para conseguir sus primeros puntos en el torneo. Los franceses debutaron con un duro golpe al caer 4-1 ante el Brujas en Bélgica, un resultado que los obliga a reaccionar en casa para no quedar en lo más bajo de la tabla.

Alineación de Mónaco para jugar ante Manchester City

Philipp Köhn

Caio Henrique

Christian Mawissa

Eric Dier

Vanderson de Oliveira Campos

Takumi Minamino

Mamadou Coulibaly

Jordan Teze

Maghnes Akliouche

Mika Biereth

Ansu Fati

Alineación de Manchester City para visitar a Mónaco en Champions