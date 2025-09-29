Este martes y miércoles se disputarán un total de 18 partidos por la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. Uno de los grandes juegos que se lleva a cabo es el que tiene como protagonistas al Barcelona y al PSG, equipos que se enfrentan en el Estadio Olímpico de Montjuic.

Ambos clubes son dos de los más poderosos de Europa y también dos de los equipos más en forma de la temporada. Barcelona y PSG cuentan con muchas estrellas. Sin embargo, varios jugadores se perderán el partido de este miércoles por la Champions League.

Las bajas en Barcelona

El equipo de Hansi Flick tiene cuatro bajas confirmadas: Raphinha, Joan García, Gavi y Fermín López. Los cuatro son futbolistas importantes. El brasileño sufrió una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho y todavía le quedan dos semanas aproximadamente de recuperación.

Joan García padeció una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda y estará un poco más de un mes ausente. Por su parte, Gavi sufrió una lesión del menisco interno de una de sus rodillas y hace unos días tuvo que operarse y estará cuatro o cinco meses en rehabilitación.

Ousmane Dembélé no jugará ante Barcelona (Getty Images)

Por último, Fermín López tiene una lesión muscular en el psoas ilíaco de la pierna izquierda y todavía le quedan dos semanas aproximadamente de recuperación. Se cree que Alejandro Baldé pueda estar disponible, pero lo lógico sería que el lateral izquierdo no sume minutos con Barcelona ante PSG.

Las bajas en PSG

Con respecto al vigente campeón de la Champions League, las bajas confirmadas son las de Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Marquinhos. El ganador del Balón de Oro 2025 sufrió una lesión severa en el isquiotibial derecho y todavía le faltarían unas dos semanas para recuperarse.

Por su parte, Désiré Doué sufrió una distensión en la pantorrilla derecha y en los próximos días ya debería regresar. Por último, Marquinhos se lesionó en el partido del PSG ante Olympique de Marsella en el muslo izquierdo y estará ausente por tres semanas.

Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz y Khvicha Kvaratskhelia son duda para participar en el partido también, pero porque presentan molestias y no es que están lesionados como los otros compañeros mencionados. De esta manera, el partido entre Barcelona y PSG tendrá muchas ausencias y el juego no tendrá la misma expectativa.

