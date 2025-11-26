Las alineaciones de Olympiacos vs. Real Madrid por la UEFA Champions League 2025-26

Real Madrid llegaba con paso firme en esta edición de la UEFA Champions League, acumulando un rendimiento perfecto en las primeras fechas. Sin embargo, su buena racha se cortó en la jornada anterior cuando Liverpool lo superó por 1-0 en Anfield, un golpe inesperado para los dirigidos por Xabi Alonso. Ahora, el conjunto merengue tendrá una pronta oportunidad de levantarse y reencontrarse con la victoria.
Este miércoles, el Real Madrid visitará a Olympiacos en un duelo clave correspondiente a la quinta fecha del torneo continental. El encuentro se jugará desde las 14:00 horas de la CDMX, y los españoles saben que un triunfo los encaminaría nuevamente hacia la clasificación a los playoffs, un objetivo que parecía encaminado antes del tropiezo en Inglaterra.
Del otro lado estará Olympiacos, que atraviesa una fase de grupos muy complicada. El conjunto griego aún no conoce la victoria en esta Champions League y suma apenas dos empates, además de dos derrotas. Eso sí, buscarán hacerse fuertes en casa y dar una sorpresa que los mantenga con chances matemáticas de pelear por un lugar en la siguiente ronda..
Alineación de Olympiacos para recibir al Real Madrid
- Konstantinos Tzolakis
- Rodinei
- Panagiotis Retsos
- Lorenzo Pirola
- Francisco Ortega
- Dani García
- Santiago Hezze
- Chiquinho
- Daniel Podence
- Gelson Martins
- Ayoub El Kaabi
Alineación del Real Madrid para visitar a Olympiacos
- Thibaut Courtois
- Trent Alexander-Arnold
- Dean Huijsen
- Raúl Asencio
- Álvaro Carreras
- Eduardo Camavinga
- Jude Bellingham
- Federico Valverde
- Arda Güler
- Vinícius Júnior
- Kylian Mbappé
ver también
Chelsea 3-0 Barcelona: así quedó la tabla de posiciones de la Champions League 2025-26