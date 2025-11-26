Es tendencia:
logotipo del encabezado
CHAMPIONS LEAGUE

Las alineaciones de Olympiacos vs. Real Madrid por la UEFA Champions League 2025-26

El equipo español visita a Olympiacos por la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League en busca de recuperarse de la última derrota.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
Olympiacos vs. Real Madrid por la Champions League.
© Getty ImagesOlympiacos vs. Real Madrid por la Champions League.

Real Madrid llegaba con paso firme en esta edición de la UEFA Champions League, acumulando un rendimiento perfecto en las primeras fechas. Sin embargo, su buena racha se cortó en la jornada anterior cuando Liverpool lo superó por 1-0 en Anfield, un golpe inesperado para los dirigidos por Xabi Alonso. Ahora, el conjunto merengue tendrá una pronta oportunidad de levantarse y reencontrarse con la victoria.

Publicidad

Este miércoles, el Real Madrid visitará a Olympiacos en un duelo clave correspondiente a la quinta fecha del torneo continental. El encuentro se jugará desde las 14:00 horas de la CDMX, y los españoles saben que un triunfo los encaminaría nuevamente hacia la clasificación a los playoffs, un objetivo que parecía encaminado antes del tropiezo en Inglaterra.

Del otro lado estará Olympiacos, que atraviesa una fase de grupos muy complicada. El conjunto griego aún no conoce la victoria en esta Champions League y suma apenas dos empates, además de dos derrotas. Eso sí, buscarán hacerse fuertes en casa y dar una sorpresa que los mantenga con chances matemáticas de pelear por un lugar en la siguiente ronda..

Alineación de Olympiacos para recibir al Real Madrid

  • Konstantinos Tzolakis
  • Rodinei
  • Panagiotis Retsos
  • Lorenzo Pirola
  • Francisco Ortega
  • Dani García
  • Santiago Hezze
  • Chiquinho
  • Daniel Podence
  • Gelson Martins
  • Ayoub El Kaabi
Publicidad

Alineación del Real Madrid para visitar a Olympiacos

  • Thibaut Courtois
  • Trent Alexander-Arnold
  • Dean Huijsen
  • Raúl Asencio
  • Álvaro Carreras
  • Eduardo Camavinga
  • Jude Bellingham
  • Federico Valverde
  • Arda Güler
  • Vinícius Júnior
  • Kylian Mbappé
Chelsea 3-0 Barcelona: así quedó la tabla de posiciones de la Champions League 2025-26

ver también

Chelsea 3-0 Barcelona: así quedó la tabla de posiciones de la Champions League 2025-26

ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
Vinícius Jr. rechaza renovar con el Real Madrid tras conflicto con Xabi Alonso
Futbol Internacional

Vinícius Jr. rechaza renovar con el Real Madrid tras conflicto con Xabi Alonso

¿Por qué no juega Vinicius Jr en Elche vs. Real Madrid por LaLiga 2025-26?
UEFA

¿Por qué no juega Vinicius Jr en Elche vs. Real Madrid por LaLiga 2025-26?

¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de Elche vs. Real Madrid por LaLiga
UEFA

¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de Elche vs. Real Madrid por LaLiga

Las alineaciones de Arsenal vs. Bayern Múnich por la UEFA Champions League
Champions League

Las alineaciones de Arsenal vs. Bayern Múnich por la UEFA Champions League

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo