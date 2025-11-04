Las alineaciones de PSG vs. Bayern Múnich por la UEFA Champions League 2025-26

Esta semana es de Champions League y hay partidos más que interesantes para que los aficionados del futbol puedan disfrutar de un martes a puro futbol con los mejores equipos de Europa. Uno de ellos es PSG vs. Bayern Múnich, que se miden desde las 14:00 hs de la CDMX por la cuarta jornada del certamen internacional más importante del mundo a nivel clubes.

Ambos equipos están pasando por un gran presente futbolístico tanto en el torneo internacional como también en sus respectivas ligas y prometen disputar un partidazo. Los parisinos y los bávaros tienen puntaje perfecto en la Champions hasta el momento.

Los dirigidos por Luis Enrique vencieron 4-0 al Atalanta en el debut, consiguieron un triunfo importante por 2-1 ante Barcelona y golearon 7-2 al Bayern Leverkusen. Mientras que los de Vincent Kompany le ganaron 3-1 al Chelsea, golearon 5-1 al Pafos FC y también golearon 4-0 a Brujas.

PSG en Champions League (Getty Images)

Bayern Múnich en Champions (Getty Images)

Alineación de PSG para recibir a Bayern Múnich

Lucas Chevalier

Achraf Hakimi

Marquinhos

Willian Pacho

Nuno Mendes

Vitinha

Rúben Neves

Warren Zaïre-Emery

Bradley Barcola

Ousmane Dembélé

Khvicha Kvaratskhelia

Alineación de Bayern Múnich para visitar a PSG

Manuel Neuer

Raphaël Guerreiro

Dayot Upamecano

Jonathan Tah

Konrad Laimer

Joshua Kimmich

Aleksandar Pavlović

Michael Olise

Serge Gnabry

Luis Díaz

Harry Kane