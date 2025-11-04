Es tendencia:
Las alineaciones de PSG vs. Bayern Múnich por la UEFA Champions League 2025-26

Los parisinos reciben a los Bávaros por la cuarta jornada de la Champions League en el Parque de los Príncipes.

Por Ramiro Canessa

Esta semana es de Champions League y hay partidos más que interesantes para que los aficionados del futbol puedan disfrutar de un martes a puro futbol con los mejores equipos de Europa. Uno de ellos es PSG vs. Bayern Múnich, que se miden desde las 14:00 hs de la CDMX por la cuarta jornada del certamen internacional más importante del mundo a nivel clubes.

Ambos equipos están pasando por un gran presente futbolístico tanto en el torneo internacional como también en sus respectivas ligas y prometen disputar un partidazo. Los parisinos y los bávaros tienen puntaje perfecto en la Champions hasta el momento.

Los dirigidos por Luis Enrique vencieron 4-0 al Atalanta en el debut, consiguieron un triunfo importante por 2-1 ante Barcelona y golearon 7-2 al Bayern Leverkusen. Mientras que los de Vincent Kompany le ganaron 3-1 al Chelsea, golearon 5-1 al Pafos FC y también golearon 4-0 a Brujas.

Por su parte, el Bayern Múnich de Vincent Kompany, también atraviesa un gran momento en la temporada. Los alemanes vencieron 3-1 al Chelsea, golearon 5-1 al Pafos FC y sumaron otra gran victoria 4-0 ante el Brujas en la jornada anterior.

Pronósticos PSG vs Bayern Múnich: duelo de candidatos en la Champions League

Alineación de PSG para recibir a Bayern Múnich

  • Lucas Chevalier
  • Achraf Hakimi
  • Marquinhos
  • Willian Pacho
  • Nuno Mendes
  • Vitinha
  • Rúben Neves
  • Warren Zaïre-Emery
  • Bradley Barcola
  • Ousmane Dembélé
  • Khvicha Kvaratskhelia

Alineación de Bayern Múnich para visitar a PSG

  • Manuel Neuer
  • Raphaël Guerreiro
  • Dayot Upamecano
  • Jonathan Tah
  • Konrad Laimer
  • Joshua Kimmich
  • Aleksandar Pavlović
  • Michael Olise
  • Serge Gnabry
  • Luis Díaz
  • Harry Kane
