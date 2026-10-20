Liverpool vs. Villarreal: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 3 de la Champions League

Liverpool recibe a Villarreal este martes 20 de octubre desde las 13:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Estadio Anfield.
Liverpool llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Villarreal tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Liverpool ganó 6-3 como visitante ante LASK en la fecha anterior. Liverpool está 5° en la tabla con 6 puntos. Antes ganó 2-1 como local ante Atlético de Madrid.
En su último compromiso, Villarreal ganó 3-1 como local ante Napoli. El conjunto marcha 14° con 3 puntos. Antes perdió 2-3 como visitante ante Dortmund.
El historial entre Liverpool y Villarreal
Liverpool y Villarreal se enfrentaron 4 veces en los últimos años: 3 triunfos de Liverpool y 1 de Villarreal.
Últimos 4 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|03/05/2022
|Villarreal vs. Liverpool
|2-3
|UEFA Champions League
|27/04/2022
|Liverpool vs. Villarreal
|2-0
|UEFA Champions League
|05/05/2016
|Liverpool vs. Villarreal
|3-0
|UEFA Europa League
|28/04/2016
|Villarreal vs. Liverpool
|1-0
|UEFA Europa League
Horario del partido
- México: 13:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Max, Space
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Argentina: ESPN2, Disney+ Premium
- Chile: ESPN2, Disney+ Premium
- Perú: ESPN2, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN2, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN2, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN2, Disney+ Premium, inter
- Centroamérica: ESPN2, Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 4
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Sabah FK vs. Dortmund — martes 20 de octubre, 10:45 hs
- Fenerbahce vs. Slavia Praga — martes 20 de octubre, 10:45 hs
- Stuttgart vs. Atlético de Madrid — martes 20 de octubre, 13:00 hs
- Napoli vs. Bodo Glimt — martes 20 de octubre, 13:00 hs
- PSG vs. Barcelona — martes 20 de octubre, 13:00 hs
- Man City vs. AEK Athens — martes 20 de octubre, 13:00 hs
- Porto vs. PSV — martes 20 de octubre, 13:00 hs
- Roma vs. Slovan Bratislava — martes 20 de octubre, 13:00 hs
- Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 10:45 hs
- Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 10:45 hs
- Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
En síntesis
- Liverpool y Villarreal se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Max y Space.
- Liverpool suma 6 puntos tras vencer a LASK y Atlético de Madrid.
- Villarreal suma 3 puntos en el torneo.