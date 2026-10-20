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Liverpool vs. Villarreal: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 3 de la Champions League

Liverpool y Villarreal se enfrentan este martes 20 de octubre, en el Estadio Anfield, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Liverpool vs. Villarreal, Champions League
Liverpool vs. Villarreal, Champions League

Liverpool recibe a Villarreal este martes 20 de octubre desde las 13:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Estadio Anfield.

Liverpool llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Villarreal tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Liverpool ganó 6-3 como visitante ante LASK en la fecha anterior. Liverpool está 5° en la tabla con 6 puntos. Antes ganó 2-1 como local ante Atlético de Madrid.

En su último compromiso, Villarreal ganó 3-1 como local ante Napoli. El conjunto marcha 14° con 3 puntos. Antes perdió 2-3 como visitante ante Dortmund.

El historial entre Liverpool y Villarreal

Liverpool y Villarreal se enfrentaron 4 veces en los últimos años: 3 triunfos de Liverpool y 1 de Villarreal.

Últimos 4 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
03/05/2022Villarreal vs. Liverpool2-3UEFA Champions League
27/04/2022Liverpool vs. Villarreal2-0UEFA Champions League
05/05/2016Liverpool vs. Villarreal3-0UEFA Europa League
28/04/2016Villarreal vs. Liverpool1-0UEFA Europa League

Horario del partido

  • México: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Sabah FK vs. Dortmund — martes 20 de octubre, 10:45 hs
  • Fenerbahce vs. Slavia Praga — martes 20 de octubre, 10:45 hs
  • Stuttgart vs. Atlético de Madrid — martes 20 de octubre, 13:00 hs
  • Napoli vs. Bodo Glimt — martes 20 de octubre, 13:00 hs
  • PSG vs. Barcelona — martes 20 de octubre, 13:00 hs
  • Man City vs. AEK Athens — martes 20 de octubre, 13:00 hs
  • Porto vs. PSV — martes 20 de octubre, 13:00 hs
  • Roma vs. Slovan Bratislava — martes 20 de octubre, 13:00 hs
  • Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 10:45 hs
  • Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 10:45 hs
  • Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
  • Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
  • Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
  • Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
  • Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
  • Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
  • Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs

En síntesis

  • Liverpool y Villarreal se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por Max y Space.
  • Liverpool suma 6 puntos tras vencer a LASK y Atlético de Madrid.
  • Villarreal suma 3 puntos en el torneo.
Bolavip México
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