No quedan dudas que a la Selección Mexicana le tocó uno de los grupos más complicados del Mundial Sub-20. Desde el sorteo se sabía que el Tri debía mostrar un plus si quería tener chances de clasificarse a la siguiente fase del torneo.

En su debut, México logró un empate valioso por 2-2 frente a la poderosa Brasil, dejando buenas sensaciones y demostrando que está para competir de igual a igual. Ahora, en la segunda jornada, el equipo quiere seguir con la misma intensidad y acercarse al gran objetivo: avanzar en la competición.

Este miércoles a las 14:00 horas de CDMX, la Selección Mexicana se enfrenta a España en un partido clave. El rival no es nada sencillo, ya que la Roja llega con la obligación de ganar tras haber caído 2-0 frente a Marruecos en el debut. Si vuelven a perder, quedarán eliminados antes de lo previsto.

Los elogios de la prensa española para Gilberto Mora

Una de las grandes armas que tiene el Tri para este compromiso es Gilberto Mora, la joya de apenas 16 años que ya da de qué hablar en Europa. Su talento ha generado expectativa y se lo señala como uno de los futbolistas a seguir en el Mundial Sub-20.

El reconocido diario Mundo Deportivo lo elogió de esta manera: “No todos los días aparece un jugador con tanto potencial a tan corta edad; Mora todavía tiene mucho por mostrar y el mundo futbolístico lo mira con expectativa”, fueron sus palabras.

Por su parte, Diario AS también destacó la importancia del joven mexicano: “Será la mayor amenaza para España en el partido de mañana. Solo tiene 16 años, es la estrella de su selección y ya tiene experiencia en la máxima élite”. Con estas menciones, queda claro que Gilberto Mora ya empieza a llamar la atención fuera de México.

