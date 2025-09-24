Hace unas semanas atrás se dijo que la Selección Mexicana se iba a enfrentar a Argentina en un partido amistoso antes de fin de año durante una de las fechas FIFA. Sin embargo, esa posibilidad quedó descartada y la Albiceleste cerró otros partidos de preparación pensando en el Mundial de 2026 que será en México, Estados Unidos y Canadá.

ver también México vs. Brasil: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver al Tri en el Mundial Sub-20

Más allá de ese cambio de planes, todos los caminos apuntan a que el Tri se verá las caras con el seleccionado argentino el próximo año en la antesala del Mundial y ya hay muchas expectativas alrededor de este duelo que promete ser uno de los más atractivos en la previa de la máxima cita internacional.

El periodista argentino, Gastón Edul, reveló que entre el 1 y 9 de junio del 2026, antes del comienzo de la competición internacional, México y Argentina jugarán un partido amistoso en Estados Unidos. Este encuentro será el que había quedado pendiente de este año y que finalmente se llevará a cabo en la previa del torneo más esperado.

Publicidad

Publicidad

Una rivalidad que se hace cada vez más grande

Después de jugar muchas veces en los mundiales, eliminatorias que ganó siempre Argentina, se armó una especie de rivalidad entre ambos países. Esa historia cargada de emociones y momentos inolvidables ahora tendrá un nuevo capítulo en este amistoso de preparación para la competición internacional más importante del mundo.

ver también Un campeón del mundo dio como favorito a México para el Mundial 2026: “Por historia y ganas”

Tanto México como Argentina buscarán ajustar detalles en un choque que seguramente será seguido por millones de fanáticos. Para el Tri será una oportunidad de medirse ante el campeón del mundo y poner a prueba su plantel en un contexto de máxima exigencia.

Publicidad

Publicidad

Por su parte, la Albiceleste quiere llegar con la mejor puesta a punto posible al inicio del Mundial y este duelo contra México aparece como una prueba ideal en tierras estadounidenses.