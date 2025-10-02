La promesa de Hansi Flick a los aficionados del Barcelona tras la derrota con PSG en Champions

Hansi Flick, director técnico del FC Barcelona, fue la gran figura de la fiesta del Oktoberfest que se celebró el jueves por la noche en Passeig de Gràcia, en el marco de un evento comercial. Si bien lo deportivo quedó en un segundo plano, el alemán contestó algunas preguntas y no escapó a la fresca derrota con PSG por la UEFA Champions League.

El Barça había comenzado ganando gracias a un tanto de Ferran Torres en el Estadio Olímpico de Montjuic. Sin embargo, el último campeón de la Orejona remontó con los tantos de Senny Mayulu y Gonçalo Ramos para llevarse un valioso triunfo por la Jornada 2 de la Liga de Campeones.

Jugadores del FC Barcelona en la UEFA Champions League (GETTY IMAGES)

Esta caída golpeó fuerte en Catalunya, sobre todo tomando en cuenta que Paris Saint-Germain viajó sin sus principales figuras de ataque: Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia. Al margen de la derrota, Flick envió un mensaje positivo con una promesa incluída que ilusiona a los aficionados culés.

“Mi día más especial con el Bayern de Múnich fue cuando ganamos la Champions League, fue espectacular. En Barcelona todos quieren eso y lucharemos para que eso pase. No será fácil, pero prometo que lucharemos por la Champions“, aseguró Hansi Flick.

Próximos rivales del Barcelona en Fase Liga de la UEFA Champions League: