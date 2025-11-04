Este martes 4 de noviembre se disputan nueve partidos por la UEFA Champions League y uno de ellos tiene como protagonistas al Liverpool y al Real Madrid. Estos dos equipos históricos de Europa se enfrentan en Anfield Road a partir de las 14:00hs (CDMX).

Si bien es un partido importante por la jerarquía de las dos instituciones, no deja de ser la cuarta jornada de la Fase de Liga. Sin embargo, el Liverpool se encuentra en un momento irregular y este duelo frente a Real Madrid será una exigente prueba, aunque tendrá que competir sin Alexander Isak.

El flamante fichaje del Liverpool no está presente en el partido por lesión. Alexander Isak sufrió una molestia en la ingle el pasado 22 de octubre en el juego ante Eintracht Frankfurt por la Champions League y desde ese día el sueco no ha podido regresar al campo.

Alexander Isak ya se perdió los partidos frente a Brentford y Aston Villa por la Premier League y contra Crystal Palace por la EFL Cup. Arne Slot confirmó que no contará con el delantero estrella de los Reds para el juego ante Real Madrid de este martes.

El Liverpool desembolsó 150 millones de euros por Alexander Isak y el sueco no ha tenido el inicio de temporada que se esperaba, con 8 partidos disputados y solo 1 gol. De todos modos, la campaña es larga y los aficionados reds esperan que el rendimiento del delantero meo

La alineación de Liverpool

Giorgi Mamardashvili

Conor Bradley

Ibrahima Konaté

Virgil Van Dijk

Andrew Robertson

Ryan Gravenberch

Alexis Mac Allister

Dominik Szoboszlai

Mohamed Salah

Cody Gakpo

Hugo Ekitiké