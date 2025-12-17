¿Por qué no juegan Saúl Ñiguez y Danilo en PSG vs. Flamengo por la final de la Copa Intercontinental 2025?

Desde las 11:00 hs de la CDMX, PSG y Flamengo se enfrentarán en la final de la Copa Intercontinental 2025, un duelo que promete emociones de principio a fin entre los mejores equipos del año. El campeón de Europa se medirá ante el campeón de América en un partido cargado de figuras y con el título internacional en juego.
Flamengo llega a la final con un plantel competitivo, aunque no contará con Saúl Ñíguez ni Danilo por decisiones técnicas del entrenador. Ambos futbolistas ocuparán un lugar en el banco de suplentes y podrían ingresar en la segunda mitad si el partido lo requiere.
La ausencia de Danilo llama la atención, ya que fue el héroe de Flamengo en la final de la Copa Libertadores y además venía de marcar en el último partido ante Pyramids. Sin embargo, el regreso de Leó Ortíz, habitual titular que estaba lesionado, cambia el planteamiento táctico del equipo brasileño.
Los brasileños quieren dar el gran batacazo venciendo al mejor equipo que se desempeño en Europa a lo largo del 2025 y cerrar un año en el que hicieron muy bien las cosas.
Los titulares confirmados de Flamengo
- Agustín Rossi
- Alex Sandro
- Léo Pereira
- Léo Ortíz
- Guillermo Varela
- Erick Pulgar
- Jorginho
- Giorgian De Arrascaeta
- Jorge Carrascal
- Gonzalo Plata
- Bruno Henrique
ver también
Sigue GRATIS y EN VIVO PSG 1-0 Flamengo: transmisión minuto a minuto de la Copa Intercontinental 2025
En síntesis
- PSG y Flamengo juegan la final de la Copa Intercontinental 2025 a las 11:00 hs.
- El entrenador de Flamengo dejó a Saúl Ñíguez y Danilo en el banco de suplentes.
- Leó Ortíz regresa a la titularidad del equipo brasileño tras recuperarse de una lesión.