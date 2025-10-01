¿Por qué no juega Khvicha Kvaratskhelia en Barcelona vs. PSG por la UEFA Champions League 2025-26?

Este miércoles 1 de octubre se disputa uno de los encuentros más vibrantes de la primera fase de la UEFA Champions League. El Barcelona recibe al París Saint-Germain con la ilusión de extender el gran momento y bajar al último campeón. Nada quieren saber con este escenario los franceses que no contarán con una de sus figuras más importantes, por lo que el panorama para conseguir los tres puntos se vuelve un tanto más complicado.

Publicidad

Publicidad

ver también Las alineaciones confirmadas de Barcelona vs. PSG por la UEFA Champions League 2025-26

La razón por la que Khvicha Kvaratskhelia no juega ante Barcelona

Khvicha Kvaratskhelia se perderá el partido ante Barcelona por lesión. El georgiano arrastra una molestia muscular que lo está imposibilitando de entrenar y jugar con normalidad, por lo que, en esta ocasión, no estará ni en el banquillo de los relevos. En ese sentido, el entrenador español Luis Henrique deberá rearmar el frente de ataque para reemplazar a una de sus principales figuras.

De esta manera, el lugar de Kvaratskhelia será ocupado por Bradley Barcola. El joven francés está sumando minutos de forma regular ante la ausencia de su compañero, por lo que debe aprovechar la posibilidad para ganarse un puesto pensando en el futuro. Además, el extremo que ya cuenta con presencia con la selección de su país será la figura más reconocida en el frente de ataque, ya que estará acompañado por Ibrahim Mbaye y Senny Mayulu.

Bradley Barcola será el reemplazante de Khvicha Kvaratskhelia en el ataque del PSG. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Por qué no juegan Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Marquinhos en Barcelona vs. PSG por la UEFA Champions League?

La baja de Khvicha significa perder a un jugador que acumula nueve goles y ocho asistencias en 39 partidos desde su llegada. En la presente temporada suma apenas un tanto, pero de todas maneras se trata de una figura muy desequilibrante para cualquier defensa, por lo que será extrañado por los parisinos, confiando en que Barcola sea un buen sustituto.

La alineación de PSG vs. Barcelona