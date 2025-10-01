Las alineaciones de Barcelona vs. PSG por la UEFA Champions League 2025-26

Este miércoles 1 de octubre se disputan nueve partidos de la segunda jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26. El encuentro más importante del día es el que disputan Barcelona y PSG, el cual comienza a las 14:00hs (CDMX) en el Estadio Olímpico de Montjuic.
Por el lado del Barcelona, el equipo de Hansi Flick le ganó por 2-1 al Newcastle en su debut en la competición. Ahora el conjunto culé se enfrenta con el vigente campeón pero tendrá varias bajas: Joan García, Raphinha, Gavi y Fermín López no están disponibles por lesión.
Con respecto al equipo francés, el PSG venció por 4-0 a Atalanta en la primera jornada y ahora visitará a uno de los mejores equipos del mundo. Luis Enrique no podrá contar con Marquinhos, Ousmane Dembélé y Désire Doué y hay otras dudas en el plantel como Vitinha y Fabián Ruiz.
La probable alineación de Barcelona
- Wojciech Szczesny
- Jules Kounde
- Ronald Araujo
- Andreas Christensen
- Gerard Martin
- Frenkie de Jong
- Pedri
- Dani Olmo
- Lamine Yamal
- Marcus Rashford
- Robert Lewandowski
La probable alineación de PSG
- Lucas Chevalier
- Achraf Hakimi
- Illya Zabarnyi
- William Pacho
- Nuno Mendes
- Joao Neves
- Vitinha
- Fabián Ruiz
- Ibrahim Mbaye
- Khvicha Kvaratskhelia
- Bradley Barcola