Es tendencia:
logotipo del encabezado
Champions League

Las alineaciones de Barcelona vs. PSG por la UEFA Champions League 2025-26

Barcelona y PSG se enfrentan este miércoles en el Estadio Olímpico de Montjuic. Los titulares de ambos equipos.

Por Patricio Hechem

Barcelona y PSG se enfrentan en la Champions League
© Getty ImagesBarcelona y PSG se enfrentan en la Champions League

Este miércoles 1 de octubre se disputan nueve partidos de la segunda jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26. El encuentro más importante del día es el que disputan Barcelona y PSG, el cual comienza a las 14:00hs (CDMX) en el Estadio Olímpico de Montjuic.

Publicidad

Por el lado del Barcelona, el equipo de Hansi Flick le ganó por 2-1 al Newcastle en su debut en la competición. Ahora el conjunto culé se enfrenta con el vigente campeón pero tendrá varias bajas: Joan García, Raphinha, Gavi y Fermín López no están disponibles por lesión.

Pronósticos Barcelona vs Paris Saint-Germain: los culés reciben al vigente campeón en la Champions League

ver también

Pronósticos Barcelona vs Paris Saint-Germain: los culés reciben al vigente campeón en la Champions League

Con respecto al equipo francés, el PSG venció por 4-0 a Atalanta en la primera jornada y ahora visitará a uno de los mejores equipos del mundo. Luis Enrique no podrá contar con Marquinhos, Ousmane Dembélé y Désire Doué y hay otras dudas en el plantel como Vitinha y Fabián Ruiz.

La probable alineación de Barcelona

  • Wojciech Szczesny
  • Jules Kounde
  • Ronald Araujo
  • Andreas Christensen
  • Gerard Martin
  • Frenkie de Jong
  • Pedri
  • Dani Olmo
  • Lamine Yamal
  • Marcus Rashford
  • Robert Lewandowski
Publicidad

La probable alineación de PSG

  • Lucas Chevalier
  • Achraf Hakimi
  • Illya Zabarnyi
  • William Pacho
  • Nuno Mendes
  • Joao Neves
  • Vitinha
  • Fabián Ruiz
  • Ibrahim Mbaye
  • Khvicha Kvaratskhelia
  • Bradley Barcola
patricio hechem
Patricio Hechem
Lee también
¿Por qué no juegan Raphinha y García en Barcelona vs. PSG por la Champions League?
Champions League

¿Por qué no juegan Raphinha y García en Barcelona vs. PSG por la Champions League?

Los ausentes en el juego entre Barcelona y PSG por la Champions
Champions League

Los ausentes en el juego entre Barcelona y PSG por la Champions

Así celebraron los aficionados de PSG la victoria de Ousmane Dembélé en el Balón de Oro 2025
Futbol Internacional

Así celebraron los aficionados de PSG la victoria de Ousmane Dembélé en el Balón de Oro 2025

Qué pasa si México pierde, empata o gana con España por el Mundial Sub-20 2025
Mundial Sub 20

Qué pasa si México pierde, empata o gana con España por el Mundial Sub-20 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo