Las alineaciones de Barcelona vs. PSG por la UEFA Champions League 2025-26

Este miércoles 1 de octubre se disputan nueve partidos de la segunda jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26. El encuentro más importante del día es el que disputan Barcelona y PSG, el cual comienza a las 14:00hs (CDMX) en el Estadio Olímpico de Montjuic.

Publicidad

Publicidad

Por el lado del Barcelona, el equipo de Hansi Flick le ganó por 2-1 al Newcastle en su debut en la competición. Ahora el conjunto culé se enfrenta con el vigente campeón pero tendrá varias bajas: Joan García, Raphinha, Gavi y Fermín López no están disponibles por lesión.

ver también Pronósticos Barcelona vs Paris Saint-Germain: los culés reciben al vigente campeón en la Champions League

Con respecto al equipo francés, el PSG venció por 4-0 a Atalanta en la primera jornada y ahora visitará a uno de los mejores equipos del mundo. Luis Enrique no podrá contar con Marquinhos, Ousmane Dembélé y Désire Doué y hay otras dudas en el plantel como Vitinha y Fabián Ruiz.

La probable alineación de Barcelona

Wojciech Szczesny

Jules Kounde

Ronald Araujo

Andreas Christensen

Gerard Martin

Frenkie de Jong

Pedri

Dani Olmo

Lamine Yamal

Marcus Rashford

Robert Lewandowski

Publicidad

Publicidad

La probable alineación de PSG