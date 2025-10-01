Barcelona y PSG disputan este miércoles 1 de octubre uno de los partidos más esperados y atractivos de toda la Fase de Liga de la UEFA Champions League. El encuentro comienza a partir de las 13:00hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Estadio Olímpico de Montjuic.

Publicidad

Publicidad

Hoy se enfrentan dos de los equipos más en forma en la actualidad. El Barcelona es el líder de LaLiga y cuenta con el regreso de Lamine Yamal. Sin embargo, el PSG visita al conjunto culé con varias ausencias importantes como son la de Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Marquinhos.

ver también Pronósticos Barcelona vs Paris Saint-Germain: los culés reciben al vigente campeón en la Champions League

Con respecto al ganador del Balón de Oro 2025, Ousmane Dembélé sufrió una lesión severa en el isquiotibial derecho y todavía le faltarían unas dos semanas para recuperarse. El delantero ha jugado muy poco con el PSG debido a estas molestias.

Por el lado de Désiré Doué, el joven sufrió una distensión en la pantorrilla derecha y en los próximos días ya debería regresar. Por último, Marquinhos se lesionó el muslo izquierdo en el partido del PSG ante Olympique de Marsella del 22 de septiembre y estará ausente por tres semanas.

Publicidad

Publicidad

De esta manera, el PSG llega con varias bajas para este partido, pero el Barcelona también tendrá algunas ausencias importantes como la de Raphinha, Joan García, Gavi y Fermín López. Por este motivo el juego tan esperado se disputará sin varias estrellas.

La alineación de PSG ante Barcelona