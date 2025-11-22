En el marco de la Jornada 13 de Ligue 1 2025-26, PSG recibe a Le Havre este sábado 22 de noviembre desde las 14:05 horas (Ciudad de México) en el renovado Parque de los Príncipes de la ciudad de Paris. Ambos equipos van por la victoria en un duelo con realidades diferentes.

Para este encuentro, el estratega Luis Enrique no contará en el equipo titular condos de sus principales figuras, los franceses Ousmane Dembélé y Désiré Doué. Mientras el primero posee una lesión severa en el isquiotibial derecho, el segundo tiene una lesión muscular en el muslo derecho.

¿Quiénes serán los reemplazos de Ousmane Dembélé y Désiré Doué en PSG vs. Le Havre?

Con esta noticia, los jugadores Ibrahim Mbaye y Lee Kang-in se sumarán al equipo titular, conformando el tridente de ataque junto a Gonzalo Ramos. Ambos tendrán la chance de mostrarse ante la ausencia de dos jugadores que son casi inamovibles cuando están disponibles.

¿Cuál será la alineación de PSG vs. Le Havre sin Ousmane Dembélé y Désiré Doué?

Sin Ousmane Dembélé y Désiré Doué, el conjunto parisino formaría de la siguiente manera en su encuentro contra el Decano: Chevallier; Zaire-Emery, Zabarnyi, Beraldo, Mendes; Neves, Vitinha, Mayulu; Kang-In, Ramos y Mbaye.

