Mientras Kylian Mbappé exige 300 millones de dólares de deuda, la impactante cifra que le reclama PSG

Kylian Mbappé decidió dar un paso firme en su carrera a comienzos de este año y finalmente pudo cumplir uno de sus máximos anhelos: convertirse en jugador del Real Madrid. El delantero francés, considerado uno de los futbolistas más determinantes del planeta, dejó atrás su etapa en el PSG, club donde era una figura absoluta, pero donde su salida estuvo lejos de ser pacífica.

El atacante se marchó como agente libre, sin renovar el vínculo que mantenía con el conjunto parisino, y esa decisión generó tensiones profundas con la dirigencia. Desde entonces, la relación entre ambas partes quedó marcada por desacuerdos contractuales y reclamos que nunca se resolvieron. Aquellos conflictos, que parecían cerrados con su llegada al futbol español, hoy volvieron a escena.

Mbappé sostiene que el PSG mantiene cuentas pendientes con él desde antes de su salida y por esa razón decidió llevar el caso a instancias legales. Según su postura, el club aún le debe montos vinculados a su remuneración, además de otros conceptos relacionados con el trato recibido durante sus últimos meses en París. El francés reclama más de 300 millones de dólares, una cifra que busca recuperar mediante el proceso judicial que inició.

Del lado del jugador, la argumentación incluye salarios no liquidados, condiciones laborales que no se habrían respetado y otras irregularidades vinculadas a su etapa final en el equipo.

PSG también reclama

Pero el conflicto no tiene un solo frente. El PSG también decidió accionar y no se quedó esperando la resolución de su exestrella. El club presentó un reclamo propio y le exige a Mbappé una suma aún mayor.

Según su postura, el francés generó un perjuicio económico al rechazar una oferta del Al Hilal que rondaba los 300 millones de euros, operación que habría significado un ingreso histórico para la institución. Por esa razón, el conjunto parisino demanda 510 millones de dólares, señalando que su negativa representó una pérdida directa para la entidad.

