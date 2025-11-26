Es tendencia:
¿Por qué no juega Luis Díaz en Arsenal vs. Bayern Múnich por la UEFA Champions League 2025-2026?

Luis Díaz no estará presente ante Arsenal, pero tampoco podrá jugar frente a Sporting de Lisboa y Union St. Gilloise por Champions League.

Por Tomas Vetere

Luis Díaz empieza a cumplir la sanción que UEFA le otorgó por la lesión de Achraf Hakimi
© Getty ImagesLuis Díaz empieza a cumplir la sanción que UEFA le otorgó por la lesión de Achraf Hakimi

Por la Jornada 5 de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2025-26, Arsenal recibirá al Bayern Múnich en Londres. El encuentro se llevará a cabo HOY miércoles 26 de noviembre y enfrentará a dos de los mejores equipos de esta etapa inicial: en la previa, ambos tienen puntaje ideal y lideran junto a Inter.

Para enfrentar a los conducidos por Mikel Arteta, los alemanes saben que no podrán contar con Luis Díaz. El atacante de 28 años es una de las principales cartas ofensivas de Vincent Kompany, pero una sanción de la organización lo marginó de los próximo tres partidos del equipo bávaro en el campeonato.

La imagen que lo describe todo: Achraf Hakimi se va lesionada tras entrada de Luis Díaz (Getty Images)

En la Jornada 4 de la Champions League, donde Bayern Múnich derrotó 2-1 a PSG en Francia, el árbitro Maurizio Mariani le mostró la tarjeta roja al delantero cafetero después de una dura entrada contra Achraf Hakimi. UEFA consideró que la suspensión sería de tres encuentros: no solo no estará con Arsenal en Londres, sino que también se ausentará ante Sporting Lisboa y Union St. Gilloise.

Arsenal y Bayern Múnich, parejos en lo más alto de las posiciones:

Ingleses y alemanes afrontarán la quinta jornada del campeonato organizado por UEFA con la misma puntuación. Ambos equipos registran 12 unidades y necesitan seguir sumando para escapar definitivamente de la zona de repesca. Ninguno de los dos clubes ha perdido puntos en el camino, hasta ahora.

En plena suspensión, Luis Díaz le dejó claro a UEFA si lo afectó la dura sanción en Champions League

En síntesis

  • Arsenal vs Bayern Múnich se enfrentan hoy 26 de noviembre por la Champions League 2025-26.
  • Luis Díaz será baja en el equipo alemán tras recibir tres fechas de suspensión.
  • Ambos equipos lideran la Fase Liga con 12 puntos y puntaje ideal hasta ahora.
Tomas Vetere
