Llegó el día en el cual Real Madrid hará su debut en la UEFA Champions League 2025-2026. Este martes a partir de las 13:00 horas (CDMX), el conjunto merengue iniciará su camino en busca del a 16a. Orejona en el Estadio Santiago Bernabéu recibiendo a Olympique de Marsella.

Una de las novedades en el equipo de Xabi Alonso es la ausencia de Vinícius Jr. en el once inicial. Por decisión técnica, el extremo izquierdo brasileño comenzará el juego desde la banca a la espera de su oportunidad de ingresar en caso de que su entrenador lo considere oportuno.

Cabe destacar que el delantero de 25 años fue titular y jugó 68 minutos durante la victoria de Real Madrid ante Real Sociedad (2-1) el pasado fin de semana por la cuarta jornada de LaLiga. La curiosidad es que fue reemplazado en tres juegos de esta temporada, mientras que esta será su segunda suplencia tras haber formado parte de los relevos en el duelo ante Real Oviedo.

Publicidad

Publicidad

Será la segunda suplencia de Vinícius en la temporada 2025-2026. (Getty Images)

Hasta el momento, el ex Flamengo lleva convertidos dos goles, con una asistencia brindada, en el actual curso. Sus números totales en la Casa Blanca indican que disputó 326 cotejos, con 108 tantos y 84 asistencias.

Así las cosas, Real Madrid saltará al campo de juego para enfrentar a Olympique de Marsella con: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni; Franco Mastantuono, Arda Guler, Rodrygo; Kylian Mbappé.

Publicidad