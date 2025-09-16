Es tendencia:
logotipo del encabezado
UEFA Champions League

¿Por qué no juega Vinícius Jr. en Real Madrid vs. Olympique de Marsella por la UEFA Champions League 2025-2026?

Entérate el motivo de la ausencia del extremo izquierdo del conjunto español en el juego de este martes 16 de septiembre.

Por Juan Ignacio Barbieri

El delantero de 25 años no estará en el once inicial del Merengue.
© Getty ImagesEl delantero de 25 años no estará en el once inicial del Merengue.

Llegó el día en el cual Real Madrid hará su debut en la UEFA Champions League 2025-2026. Este martes a partir de las 13:00 horas (CDMX), el conjunto merengue iniciará su camino en busca del a 16a. Orejona en el Estadio Santiago Bernabéu recibiendo a Olympique de Marsella.

Una de las novedades en el equipo de Xabi Alonso es la ausencia de Vinícius Jr. en el once inicial. Por decisión técnica, el extremo izquierdo brasileño comenzará el juego desde la banca a la espera de su oportunidad de ingresar en caso de que su entrenador lo considere oportuno.

Cabe destacar que el delantero de 25 años fue titular y jugó 68 minutos durante la victoria de Real Madrid ante Real Sociedad (2-1) el pasado fin de semana por la cuarta jornada de LaLiga. La curiosidad es que fue reemplazado en tres juegos de esta temporada, mientras que esta será su segunda suplencia tras haber formado parte de los relevos en el duelo ante Real Oviedo.

Publicidad
Será la segunda suplencia de Vinícius en la temporada 2025-2026. (Getty Images)

Será la segunda suplencia de Vinícius en la temporada 2025-2026. (Getty Images)

Hasta el momento, el ex Flamengo lleva convertidos dos goles, con una asistencia brindada, en el actual curso. Sus números totales en la Casa Blanca indican que disputó 326 cotejos, con 108 tantos y 84 asistencias.

Así las cosas, Real Madrid saltará al campo de juego para enfrentar a Olympique de Marsella con: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni; Franco Mastantuono, Arda Guler, Rodrygo; Kylian Mbappé.

Publicidad
juan ignacio barbieri
Juan Ignacio Barbieri
Lee también
¿Por qué no juega Vinícius Jr en Bolivia vs. Brasil?
Conmebol

¿Por qué no juega Vinícius Jr en Bolivia vs. Brasil?

¿Por qué no juega Vinícius Jr en Brasil vs. Chile por las Eliminatorias Sudamericanas?
Conmebol

¿Por qué no juega Vinícius Jr en Brasil vs. Chile por las Eliminatorias Sudamericanas?

Jugador de la NBA recibe insultos racistas y se compara con Vinicius
NBA

Jugador de la NBA recibe insultos racistas y se compara con Vinicius

¿Cuánto dinero le paga FIFA a los clubes de la Liga MX que aporten jugadores a la Copa del Mundo?
Mundial 2026

¿Cuánto dinero le paga FIFA a los clubes de la Liga MX que aporten jugadores a la Copa del Mundo?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo