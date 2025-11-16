Es tendencia:
¿Por qué no juega Ousmane Dembélé en Azerbaiyán vs. Francia por las Eliminatorias UEFA?

El delantero francés no será parte del duelo de los Bleus ante el Milli por las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026.

Por Agustín Zabaleta

Ousmane Dembélé no será parte del duelo de Francia ante Azerbaiyán por las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026
© Getty ImagesOusmane Dembélé no será parte del duelo de Francia ante Azerbaiyán por las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026

En el marco de la Jornada 6 del Grupo D de las Eliminatorias UEFA rumbo a la Copa del Mundo 2026Francia visita a Azerbaiyán este domingo 16 de noviembre desde las 11:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Tofiq Bəhramov de la ciudad de Bakú.

Para este encuentro, el estratega Didier Deschamps no contará en el equipo titular con Ousmane Dembélé, una pieza clave del equipo que ni siquiera irá al banquillo. El jugador sufrió una lesión severa en el isquiotibial derecho y es baja para la Fecha FIFA de los Bleus.

¿Quiénes será el reemplazo de Ousmane Dembélé en Azerbaiyán vs. Francia?  

Con esta noticia, el delantero Christopher Nkunku, del Milan de Italia, tendrá la chance de mostrarse y sumar consideración para con el director técnico, sobre todo pensando en la lista para la Copa del Mundo del año próximo.

¿Cuál será la alineación de Francia vs. Azerbaiyán sin Ousmane Dembélé?  

Sin Ousmane Dembélé, el conjunto azul formaría de la siguiente manera en su encuentro contra los azerbaiyanos: MaignanGusto, Saliba, Konaté, L. Hernández; Zaire-Emery, Koné; Nkunku, Akliouche, Barcola; y Ekitiké.

  • Ousmane Dembélé es baja para el partido de Francia contra Azerbaiyán por una lesión severa en el isquiotibial derecho.
  • El delantero del Milan, Christopher Nkunku, reemplazará a Dembélé en el equipo titular de Francia.
  • Francia visita a Azerbaiyán hoy, domingo 16 de noviembre, a las 13:00 horas (Ciudad de México) en Bakú.
