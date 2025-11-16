¿Por qué no juega Ousmane Dembélé en Azerbaiyán vs. Francia por las Eliminatorias UEFA?

En el marco de la Jornada 6 del Grupo D de las Eliminatorias UEFA rumbo a la Copa del Mundo 2026, Francia visita a Azerbaiyán este domingo 16 de noviembre desde las 11:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Tofiq Bəhramov de la ciudad de Bakú.

Publicidad

Publicidad

Para este encuentro, el estratega Didier Deschamps no contará en el equipo titular con Ousmane Dembélé, una pieza clave del equipo que ni siquiera irá al banquillo. El jugador sufrió una lesión severa en el isquiotibial derecho y es baja para la Fecha FIFA de los Bleus.

¿Quiénes será el reemplazo de Ousmane Dembélé en Azerbaiyán vs. Francia?

Con esta noticia, el delantero Christopher Nkunku, del Milan de Italia, tendrá la chance de mostrarse y sumar consideración para con el director técnico, sobre todo pensando en la lista para la Copa del Mundo del año próximo.

¿Cuál será la alineación de Francia vs. Azerbaiyán sin Ousmane Dembélé?

Sin Ousmane Dembélé, el conjunto azul formaría de la siguiente manera en su encuentro contra los azerbaiyanos: Maignan; Gusto, Saliba, Konaté, L. Hernández; Zaire-Emery, Koné; Nkunku, Akliouche, Barcola; y Ekitiké.

Publicidad

Publicidad

En síntesis

ver también Se reveló la diferencia de puntos entre Ousmane Dembélé y Lamine Yamal en el Balón de Oro 2025