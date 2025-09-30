Real Madrid juega este martes 30 de septiembre su segundo partido por la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26. El conjunto dirigido por Xabi Alonso se enfrentará ante un rival desconocido y en una ciudad inédita en relación a este torneo.

El club merengue viajó más de 6000 kilómetros hasta Kazajistán para enfrentar al Kairat Almaty. Dentro del calendario cargado del Real Madrid en este inicio de temporada, esta excursión le trae más problemas de lo esperado y es por eso que dos futbolistas como Federico Valverde y Jude Bellingham son suplentes.

La información oficial es que ninguno de los dos jugadores están lesionados. Con respecto al uruguayo, Federico Valverde fue titular en 7 de los 8 partidos que disputó hasta el momento el Real Madrid en la temporada. Y, considerando que el rival es muy inferior, Xabi Alonso decidió dejarlo en la banca.

Por el lado de Jude Bellingham, el inglés fue titular por primera vez en la campaña el sábado pasado en lo que fue la derrota contra el Atlético de Madrid. El centrocampista se estuvo recuperando tras una operación en el hombro y el entrenador español decidió dejarlo en la banca.

Después de este partido y este largo viaje, el Real Madrid se enfrentará el próximo sábado al Villarreal antes de lo que será la Fecha FIFA de octubre. Xabi Alonso cree que puede derrotar sin problemas al Kairat Almaty incluso resguardando algunas figuras y está por verse.

La alineación de Real Madrid ante Kairat Almaty