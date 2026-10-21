¿Por qué Real Madrid vs. RB Leipzig por la Champions League 2026-27 no va por TV abierta en México?

Real Madrid enfrenta al RB Leipzig este miércoles 21 de octubre por la Champions League 2026-27, pero el partido no estará disponible en televisión abierta en México.

Real Madrid y RB Leipzig se enfrentan este miércoles 21 de octubre por el partido correspondiente a la Jornada 3 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2026-27. El encuentro se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu y comenzará a partir de las 13:00hs (tiempo del Centro de México).

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El conjunto merengue llega a este duelo con puntaje perfecto en el certamen europeo y busca mantener la racha victoriosa en casa. Por su parte, la escuadra alemana necesita sumar puntos fuera de su territorio para no alejarse de los puestos de clasificación a la siguiente ronda.

¿Por qué no va por TV abierta y dónde seguir el encuentro en México?

El partido entre el Real Madrid y el RB Leipzig de este miércoles 21 de octubre no se transmitirá por televisión abierta en México (Canal 5 o Azteca 7) debido a que los derechos de emisión exclusiva de la UEFA Champions League pertenecen a redes restringidas por cable y servicios digitales bajo suscripción comercial.

Al no contar con señal en los canales de televisión abierta en el país, los aficionados en México podrán seguir todas las acciones del compromiso en directo mediante las siguientes opciones oficiales:

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México: TNT Sports (TV de paga) / Max / FOX Sports / Fox One

¿Dónde ver el partido en el resto de los países?

Para los fanáticos que sigan la transmisión del choque europeo desde fuera del territorio mexicano, las alternativas disponibles en televisión y streaming según cada región son:

Centroamérica: ESPN / Disney+ Premium

ESPN / Disney+ Premium Sudamérica: ESPN / Disney+ Premium

ESPN / Disney+ Premium Estados Unidos: Paramount+, TUDN, Univision, ViX

Paramount+, TUDN, Univision, ViX España: Movistar Liga de Campeones / Movistar+

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Estado de forma y panorama de los equipos

Por el lado del conjunto local, el Real Madrid llega impulsado tras conseguir triunfos consecutivos en sus primeras presentaciones continentales frente al Inter de Milán y la Roma. Los dirigidos por el cuerpo técnico merengue intentarán imponer condiciones en el Santiago Bernabéu, aprovechando la presencia de sus principales figuras ofensivas para sellar tres puntos clave antes de afrontar sus compromisos en el ámbito local.

Por su parte, el RB Leipzig se presenta en la capital española buscando dar la sorpresa tras registrar una victoria ante el PSV en la fecha anterior. El equipo germano apostará por un bloque defensivo ordenado e intentará hacer daño mediante transiciones veloces al contragolpe para rescatar un resultado favorable en su visita al recinto madrileño.

En sintesis

Real Madrid y RB Leipzig juegan este miércoles 21 de octubre en la Champions League.

juegan este miércoles 21 de octubre en la Champions League. El partido de Champions League iniciará a las 13:00 horas del Centro de México.

iniciará a las 13:00 horas del Centro de México. TNT Sports y Max transmitirán en vivo el encuentro para territorio mexicano.