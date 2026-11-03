¿Por qué se realiza un minuto de silencio antes de los partidos de Champions League?

La UEFA Champions League mantendrá un minuto de silencio a lo largo de los partidos de la jornada por esta razón.

La UEFA Champions League 2026-27 reanuda su actividad continental con el arranque de la Jornada 4 este martes 3 de noviembre, cartelera que contempla la disputa de nueve compromisos correspondientes a la fase de liga.

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La cartelera presenta duelos de pronóstico reservado por los puestos de privilegio como Barcelona frente a Aston Villa, Atlético de Madrid contra Bayern Múnich y Villarreal ante el PSG, entre otros. Sin embargo, tanto en estas citas de alto calibre como en el resto de los escenarios del Viejo Continente se guardará un respetuoso minuto de silencio antes del silbatazo inicial.

La UEFA confirmó de manera formal que este solemne homenaje se llevará a cabo en todas sus competencias de la semana a raíz del sensible fallecimiento de Jesús de Miguel, atacante del CD Tenerife, noticia que se confirmó este mismo martes por la mañana en territorio español.

El tributo en memoria del delantero se extenderá tanto a la Champions League como a los duelos de la Europa League y la Conference League. Mediante un comunicado oficial, el máximo organismo del balompié europeo expresó sus condolencias y ratificó la medida protocolaria para todos los inmuebles del continente:​

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🖤 The European football community is mourning the loss of @CDTOficial forward Jesús de Miguel Alameda.



We extend our deepest condolences to his family, friends and teammates during this incredibly difficult time.



A moment of silence will be observed at all UEFA matches this… pic.twitter.com/bUKSuEQYx7 — UEFA (@UEFA) November 3, 2026

​”La comunidad del fútbol europeo está de luto por la pérdida del delantero de Tenerife, Jesús de Miguel Alameda. Extendemos nuestras más profundas condolencias a su familia, amigos y compañeros de equipo en este momento increíblemente difícil. Se guardará un minuto de silencio en todos los partidos de la UEFA esta semana en su memoria“, leía el comunicado de la UEFA.

En síntesis

Jesús de Miguel , jugador del CD Tenerife, falleció este martes 3 de noviembre.

, jugador del CD Tenerife, falleció este martes 3 de noviembre. Minuto de silencio se guardará en los partidos de UEFA de esta semana.

se guardará en los partidos de UEFA de esta semana. Champions, Europa League y Conference rendirán tributo al delantero recién fallecido.