Sigue EN VIVO y GRATIS Liverpool vs. Real Madrid: minuto a minuto del partido por la UEFA Champions League 2025-26

Los ingleses reciben a los españoles por uno de los partidos más atractivos de la cuarta jornada del certamen internacional europeo.

Por Ramiro Canessa

Liverpool vs. Real Madrid por la Champions League.
Liverpool vs. Real Madrid por la Champions League.

Real Madrid llega a este duelo con un gran momento, tras haber ganado sus tres partidos anteriores en la fase de grupos de la Champions League 2025-26. El equipo de Xabi Alonso ha mostrado un gran nivel en la temporada y es candidato al título.

Liverpool, dirigido por Arne Slot, ha tenido un inicio sólido con dos victorias en tres encuentros, pero buscará un triunfo en Anfield para mantenerse competitivo en el grupo. El partido se jugará este martes desde las 14:00 horas de la CDMX, un duelo clave.

Real Madrid llega mejor

El equipo Merengue está invicto en la Champions League, mientras que Liverpool perdió un partido. Además, en sus respectivas ligas, los de Xabi Alonso están mejor posicionados que los ingleses.

Historial entre Real Madrid y Liverpool

Al revisar el historial de enfrentamientos entre Liverpool y Real Madrid en la UEFA Champions League, se nota una ligera ventaja para el equipo español. De los 12 partidos oficiales que jugaron, Real Madrid se impuso en 7 ocasiones, mientras que Liverpool logró la victoria en 4 y registraron un empate en el restante.

TODO LISTO EN ANFIELD

Bienvenidos seguidores de Bolavip México, los invitamos a seguir el minuto a minuto del partido entre Liverpool y Real Madrid por la cuarta jornada de la Champions League 2025-2026.

