La tensión entre Terence Crawford y el Consejo Mundial de Boxeo volvió a quedar expuesta durante la Convención Anual del organismo en Bangkok. Allí, Mauricio Sulaimán habló abiertamente sobre la situación que llevó al estadounidense a perder el reconocimiento como campeón supermediano, una medida que sorprendió por la magnitud del nombre involucrado. Y fue justamente la actitud del propio Bud el punto que encendió las críticas del presidente del CMB.

El organismo confirmó que Crawford fue desconocido como campeón por no pagar la sanción correspondiente a sus últimas dos peleas, incluida la que protagonizó ante Canelo Álvarez, donde ganó una bolsa cercana a los 50 millones de dólares. Según explicó Sulaimán, el CMB incluso redujo el porcentaje habitual del 3% al 0.6% debido a la magnitud de la cifra, pero nunca recibieron respuesta del peleador ni de su equipo.

El duro mensaje de Mauricio Sulaimán a Terence Crawford

En ese marco, Sulaimán expresó toda su postura en un solo tramo, cargado de frustración y reproches: “Ya se le olvidó cómo ganó 50 millones. Es una decisión complicada. Estamos desconociendo a Crawford como campeón del mundo. Es lo último que un organismo desea hacer. El Consejo ha estado en la esquina de Crawford durante muchísimos años, él se ha beneficiado del Consejo Mundial de muchas maneras”.

Mauricio Sulaimán se expresó de manera dura sobre Terence Crawford. (GETTY IMAGES)

Sin embargo, el presidente del CMB aseguró que si Crawford decidió cortar el vínculo es porque ya no necesita al organismo, y que su futuro quedará en manos únicamente de lo que él construya a partir de ahora. En ese sentido, Sulaimán le deseó lo mejor, aunque dejó en claro su decepción. “Él decide no respetarlo y es su decisión. Le deseamos éxitos, suerte. Ya no necesita al Consejo, que Dios lo bendiga y que le vaya muy bien”, expresó.

El dirigente también advirtió sobre lo que suele ocurrir con muchos campeones que ganan fortunas y terminan sin nada, una preocupación que expresó sin filtros. Para cerrar, remarcó su sorpresa por la actitud de Bud, alguien a quien consideraba cercano al organismo. “Que Dios lo cuide y no vaya a enloquecer, no vaya a perder su dinero y no vaya a caer en lo que tantas veces hemos visto en la historia. Nunca pensé que Crawford se comportara así”, concluyó Sulaimán.

ver también Terence Crawford se quedó sin uno de los cinturones que le quitó a Canelo Álvarez por decisión del CMB

En síntesis

El CMB desconoció a Terence Crawford como campeón por no pagar la sanción de dos peleas.

desconoció a como campeón por de dos peleas. El boxeador Terence Crawford ganó una bolsa cercana a los 50 millones de dólares contra Canelo Álvarez.

ganó una bolsa cercana a los contra Canelo Álvarez. El presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, criticó la actitud de Crawford durante la Convención Anual.

