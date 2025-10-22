CHAMPIONS LEAGUE
Sigue EN VIVO Real Madrid 0-0 Juventus: minuto a minuto del partido por la UEFA Champions League 2025-26
No te pierdas ningún detalle de un encuentro que promete ser vibrante en España.
Comenzó el duelo
Real Madrid y Juventus ya están jugando en el Santiago Bernabéu.
En instantes comienza el enfrentamiento
En apenas minutos saldrán los equipos al campo de juego para darle inicio al partido.
¿Dónde se disputa el encuentro?
El enfrentamiento del día se desarrollará en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, España.
¿A qué hora comienza el partido?
- México: 13:00hs
- Colombia – Perú: 14:00hs
- Chile – Estados Unidos: 15:00hs
- Argentina: 16:00hs
- España: 21:00hs
Alineación de Juventus vs. Real Madrid
- Michele Di Gregorio
- Pierre Kalulu
- Daniele Rugani
- Federico Gatti
- Lloyd Kelly
- Teun Koopmeiners
- Weston McKennie
- Khéphren Thuram
- Andrea Cambiasso
- Kenan Yildiz
- Dusan Vlahovic
La alineación del Real Madrid vs. Juventus
- Thibaut Courtois
- Federico Valverde
- Eder Militao
- Raúl Asencio
- Álvaro Carreras
- Aurélien Tchouaméni
- Jude Bellingham
- Arda Güler
- Brahim Díaz
- Kylian Mbappé
- Vinícius Junior
Bienvenidos al encuentro del día
A partir de este momento vivirás, con todos los detalles, el duelo del Real Madrid y Juventus por la tercera jornada de la UEFA Champions League.
