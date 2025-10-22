Es tendencia:
logotipo del encabezado
CHAMPIONS LEAGUE

Thibaut Courtois hace una parada imposible a una pierna ante Juventus

El arquero demostró nuevamente que es el mejor del mundo en la actualidad con su enorme nivel.

Por Ramiro Canessa

La increíble atajada de Courtois.
La increíble atajada de Courtois.

Real Madrid tenía un partido durísimo este miércoles por la Champions League en el Estadio Santiago Bernabéu. Los dirigidos por Xabi Alonso se enfrentaban a la Juventus en busca de mantener su invicto en la actual edición del certamen internacional.

Publicidad
Sigue EN VIVO Real Madrid 1-0 Juventus: minuto a minuto del partido por la UEFA Champions League 2025-26

ver también

Sigue EN VIVO Real Madrid 1-0 Juventus: minuto a minuto del partido por la UEFA Champions League 2025-26

El primer tiempo fue muy parejo y se esperaba un segundo tiempo distinto, después de que no se saquen ventajas. Y el que volvió a mostrar que es el mejor arquero del mundo con su enorme nivel fue nada más ni nada menos que Thibaut Courtois.

Courtois se lució con una parada imposible a una pierna ante Dusan Vlahovic cuando el marcador aún estaba 0-0 en el duelo entre Real Madrid y Juventus. La acción evitó lo que podía haber sido un gol para poner en ventaja a la visita.

Tweet placeholder
Publicidad

Minutos después, Jude Bellingham abrió el marcador, poniendo el 1-0 a favor del Real Madrid y confirmando la importancia de la atajada de Courtois para encaminar la victoria en la tercera jornada de la UEFA Champions League, lo que le asegura puntaje perfecto.

El golazo de Luis Díaz para el 3-0 de Bayern Múnich ante Brujas en la Champions League

ver también

El golazo de Luis Díaz para el 3-0 de Bayern Múnich ante Brujas en la Champions League

ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
Real Madrid 1-0 Juventus: resumen, goles, videos y polémicas del partido la UEFA Champions League 2025-26
Champions League

Real Madrid 1-0 Juventus: resumen, goles, videos y polémicas del partido la UEFA Champions League 2025-26

Las alineaciones de Real Madrid vs. Juventus por la UEFA Champions League 2025-26
Champions League

Las alineaciones de Real Madrid vs. Juventus por la UEFA Champions League 2025-26

Mientras Lionel Messi ganó 130 millones en 2025, el dinero que acumuló Mbappé
Futbol Internacional

Mientras Lionel Messi ganó 130 millones en 2025, el dinero que acumuló Mbappé

Las alineaciones de Flamengo vs. Racing Club por la semifinal de la Libertadores
Copa Libertadores

Las alineaciones de Flamengo vs. Racing Club por la semifinal de la Libertadores

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo