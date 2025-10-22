Real Madrid tenía un partido durísimo este miércoles por la Champions League en el Estadio Santiago Bernabéu. Los dirigidos por Xabi Alonso se enfrentaban a la Juventus en busca de mantener su invicto en la actual edición del certamen internacional.
El primer tiempo fue muy parejo y se esperaba un segundo tiempo distinto, después de que no se saquen ventajas. Y el que volvió a mostrar que es el mejor arquero del mundo con su enorme nivel fue nada más ni nada menos que Thibaut Courtois.
Courtois se lució con una parada imposible a una pierna ante Dusan Vlahovic cuando el marcador aún estaba 0-0 en el duelo entre Real Madrid y Juventus. La acción evitó lo que podía haber sido un gol para poner en ventaja a la visita.
Minutos después, Jude Bellingham abrió el marcador, poniendo el 1-0 a favor del Real Madrid y confirmando la importancia de la atajada de Courtois para encaminar la victoria en la tercera jornada de la UEFA Champions League, lo que le asegura puntaje perfecto.
