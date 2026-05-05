En el marco de la Vuelta de las Semifinales de la UEFA Champions League 2025-26, Arsenal y Atlético Madrid se miden este martes 5 de mayo desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en el Emirates Stadium de la ciudad de Londres. Ambos conjuntos van por la victoria tras igualar 1-1 en la Ida.
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Sigue GRATIS y EN VIVO Arsenal vs. Atlético de Madrid: transmisión minuto a minuto de la Champions League 2025-26
Los Gunners y los Colchoneros se enfrentan por el juego de Vuelta de las Semifinales del certamen internacional europeo.
¡TODO LISTO EN ATLÉTICO MADRID!
Diego Simeone también dio a conocer a la alineación de los Colchoneros que jugarán en Londres.
XI ❤️🤍 pic.twitter.com/wWwpYTbhKM— Atlético de Madrid (@Atleti) May 5, 2026
¡ARSENAL CONFIRMÓ SU EQUIPO!
Mikel Arteta reveló al grupo de jugadores que enfrentará a Atlético Madrid en el Emirates Stadium.
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️— Arsenal (@Arsenal) May 5, 2026
Semi-final ready - COME ON YOU GUNNERS!
¡SE CONOCE AL PRIMER FINALISTA!
¡Bienvenidos a la cobertura en vivo de la UEFA Champions League 2025-26! Arsenal y Atlético Madrid se enfrentan por la Vuelta de las Semifinales de la UEFA Champions League 2025-26
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