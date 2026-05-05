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Champions League

Sigue GRATIS y EN VIVO Arsenal vs. Atlético de Madrid: transmisión minuto a minuto de la Champions League 2025-26

Los Gunners y los Colchoneros se enfrentan por el juego de Vuelta de las Semifinales del certamen internacional europeo.

¡TODO LISTO EN ATLÉTICO MADRID!

Diego Simeone también dio a conocer a la alineación de los Colchoneros que jugarán en Londres.

¡ARSENAL CONFIRMÓ SU EQUIPO!

Mikel Arteta reveló al grupo de jugadores que enfrentará a Atlético Madrid en el Emirates Stadium.

¡SE CONOCE AL PRIMER FINALISTA!

¡Bienvenidos a la cobertura en vivo de la UEFA Champions League 2025-26! Arsenal y Atlético Madrid se enfrentan por la Vuelta de las Semifinales de la UEFA Champions League 2025-26

Arsenal y Atlético Madrid se enfrentarán por la Vuelta de las Semifinales de la UFA Champions League
© Getty ImagesArsenal y Atlético Madrid se enfrentarán por la Vuelta de las Semifinales de la UFA Champions League

En el marco de la Vuelta de las Semifinales de la UEFA Champions League 2025-26, Arsenal y Atlético Madrid se miden este martes 5 de mayo desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en el Emirates Stadium de la ciudad de Londres. Ambos conjuntos van por la victoria tras igualar 1-1 en la Ida.

Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
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