¡Bienvenidos a la cobertura en vivo de la UEFA Champions League 2025-26! Arsenal y Atlético Madrid se enfrentan por la Vuelta de las Semifinales de la UEFA Champions League 2025-26

Diego Simeone también dio a conocer a la alineación de los Colchoneros que jugarán en Londres.

En el marco de la Vuelta de las Semifinales de la UEFA Champions League 2025-26, Arsenal y Atlético Madrid se miden este martes 5 de mayo desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en el Emirates Stadium de la ciudad de Londres. Ambos conjuntos van por la victoria tras igualar 1-1 en la Ida.