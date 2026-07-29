¿Dónde y en qué estadio juegan Atlético Madrid vs. Getafe por el amistoso internacional?

Atlético de Madrid y Getafe se enfrentan por un amistoso internacional de pretemporada. El partido se disputará en el Estadio Cerro del Espino, sede del encuentro en Majadahonda.

Atlético de Madrid y Getafe se enfrentan este miércoles por un nuevo amistoso internacional de pretemporada. El encuentro comenzará a las 12:30 hs de la Ciudad de México y tendrá como escenario el Estadio Cerro del Espino, ubicado en el Centro Deportivo de Majadahonda, en Madrid.

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El conjunto dirigido por Diego Simeone continúa con su preparación de cara al comienzo de la temporada oficial y tendrá frente a Getafe una nueva prueba para seguir tomando ritmo. El partido será una oportunidad para que el entrenador argentino continúe evaluando a sus futbolistas y diferentes alternativas de cara a lo que viene.

El Estadio Cerro del Espino es un recinto conocido por estar situado dentro de la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid, en la localidad madrileña de Majadahonda. Allí, el conjunto rojiblanco desarrolla buena parte de sus actividades deportivas y también se disputan partidos de sus categorías.

Estadio Cerro del Espino: historia, ubicación y capacidad

El Estadio Cerro del Espino fue inaugurado el 13 de septiembre de 1995, con un partido amistoso entre el CF Rayo Majadahonda y el Atlético de Madrid. Desde entonces, se convirtió en uno de los escenarios vinculados al futbol de la zona y especialmente a la estructura del conjunto colchonero.

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Actualmente, el estadio es utilizado por el CF Rayo Majadahonda, el equipo de fútbol más representativo del municipio. Además, desde 1997, también es escenario de los encuentros del Atlético de Madrid B, mientras que el Atlético de Madrid C también disputa allí sus partidos.

El recinto cuenta con una capacidad para 3.865 espectadores, por lo que se trata de un estadio de dimensiones reducidas en comparación con los grandes escenarios del futbol español. En esta ocasión, el Cerro del Espino fue el elegido para el amistoso del conjunto Colchonero.

En sintesis

Atlético de Madrid y Getafe juegan este miércoles un amistoso en el Estadio Cerro del Espino.

y Getafe juegan este miércoles un amistoso en el Estadio Cerro del Espino. Diego Simeone dirige al Atlético de Madrid en su preparación para la temporada oficial.

dirige al Atlético de Madrid en su preparación para la temporada oficial. El Estadio Cerro del Espino fue inaugurado en 1995 y tiene capacidad para 3.865 espectadores.