Chivas Guadalajara comienza a vivir una nueva era debido a que se dio la llegada Fernando Hierro como nuevo director deportivo luego del enorme fracaso de Ricardo Pelaez. En medio de este contexto, Ricardo Cadena se despidió con una emotiva carta en la que agradeció la oportunidad de dirigir al Rebaño Sagrado.

Por otro lado, en las últimas horas se supo que el Rojiblanco dejó de dialogar con entrenadores y que tendría cerrado a su nuevo timonel. Además, se supo que Amaury Vergara está cansado de que los clubes de la Liga MX le vendan un ojo de la cara a los futbolistas mexicanos.

Chivas tiene el sucesor de Ricardo Cadena

Finalmente, Ricardo Cadena se fue luego de la llegada de Fernando Hierro, quien quiere tener un entrenador de confianza y control total de la parte deportiva. A su vez, en las últimas horas, Rebaño Pasión informó que Chivas dejó de hablar con entrenadores y que todo indicaría que Albert Celades sería el nuevo timonel del Rojiblanco.

Amaury Vergara estalla con la Liga MX

En las últimas horas, Amaury Vergara se mostró molesto con los clubes de la Liga MX al marcar que a Chivas le venden muy caro los jugadores mexicanos. “Es algo que no me voy a cansar de repetirlo, uno que las operaciones sean justas, que pongan de su parte, a Chivas le venden más caros, un ojo de la cara o deseos de incluso querer afectar a Chivas, es importante que el jugador que quiera venir a Chivas, si no está en sintonía, actitud, compromiso, no es perfil", expresó a TUDN.