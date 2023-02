Chivas de Guadalajara suma dos victorias consecutivas y ahora busca prolongar ese buen momento en el Torneo Clausura 2023; sin embargo, el reto no se presenta sencillo debido a que tienen que enfrentar a Tigres en el Volcán.

El Rebaño Sagrado ha mostrado una interesante mejoría bajo la conducción de Veljko Paunovic, pero también ha sido muy castigado por las lesiones y en las próximas semanas se pondrá a prueba su capacidad para ser protagonista.

Gignac está descartado

Chima Ruiz confirmó la baja de André-Pierre Gignac para el partido contra Chivas, debido a que el delantero todavía presenta molestias de la lesión muscular que sufrió hace unas semanas. "André, no. Lo platiqué con él, él va muy bien, es un gran profesional y dije que iba a estar más antes de lo planeado y así va a ser, pero sí él tiene que tener la semana completa, no hay necesidad de arriesgarlo, yo ya lo platiqué personalmente con él, lo entendió. Creo que lo mejor es seguir en esa rehabilitación y ya en estos días, en una puesta a punto, a partir del lunes incorporarse al 100% con el equipo", explicó el DT.

La posible alineación de Chivas

Paunovic ya tendría definido el equipo con el que buscará los tres puntos en el Volcán, siendo estos los jugadores que jugarían desde el arranque: Miguel Jiménez; Gilberto Sepúlveda, Jesús Chiquete, Alan Mozo, Cristián Calderón; Rubén González, Víctor Guzmán, Fernando Beltrán; Carlos Cisneros, Roberto Alvarado, Ronaldo Cisneros.