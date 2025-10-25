Este sábado se llevó a cabo el Clásico Tapatío entre el conjunto de Chivas y Atlas. La escuadra rojiblanca se impuso ante los rojinegros en el Estadio Akron con un triplete de Armando González. La “Hormiga” anotó tres goles antes de salir de cambio en el terreno de juego, que hicieron que la escuadra del Rebaño volviera a soñar con un campeonato de goleo.

Publicidad

Publicidad

Hormiga González es líder de goleo

Y es que con estas anotaciones, la “Hormiga” llego a 10 goles en el Apertura 2025, por lo que empató en anotaciones a Paulinho, el jugador de Toluca que estaba como líder. Aunque la escuadra de los Diablos Rojos aún no disputa su juego, momentáneamente el futbolista del Rebaño ocupa esa primera posición en la tabla de goleo.

Cabe mencionar que no es el único que la está peleando, sino que ahí con 9 tantos están Germán Berterame de Monterrey y Joao Pedro de Atlético San Luis. Aunque la posibilidad de que se metan otros jugadores, el hecho de que González siga haciendo goles cada partido llena de ilusión a los aficionados del Guadalajara.

ver también ¿Quiénes son los jugadores de Chivas que tienen propuestas reales para irse a Europa?

¿Quién es el último campeón de goleo en Chivas?

La buena noticia viene después de que la escuadra de Chivas no ha tenido un campeón de goleo desde aquel 2019 donde Alan Pulido llegó a 12 anotaciones y consiguió llevarse ese reconocimiento en la Liga MX, siendo uno de los pocos mexicanos que lo había obtenido. Ahora el camino se va abriendo para Armando que buscará cerrar con todo la fase regular y lograrlo para el Rebaño.

Publicidad

Publicidad

Para poder lograrlo le quedan dos partidos por disputar el de la Jornada 16 ante Pachuca, donde sí podría conseguir anotación, ya que Tuzos ha tenido altibajos; aunque el encuentro más difícil lo tendrán en la última fecha cuando se midan ante Rayados, quienes pelean los puestos de arriba de la tabla, aunque cerrarán en casa y eso puede beneficiar al juvenil.

En síntesis