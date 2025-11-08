Es tendencia:
Paulinho, tricampeón de goleo de la Liga MX: el récord del ‘9’ de Toluca que hace historia

El portugués volvió a quedar en la cima de la tabla de artilleros y logró una marca inédita para los 'Diablos Rojos'.

Por Martín Zajic

Paulinho, el invencible goleador de Toluca.
Paulinho, el invencible goleador de Toluca.

Cuando todos pensaban que era algo imposible, el astro que Toluca trajo de Portugual el año pasado volvió a demostrar que es un extraterrestre y puede lograrlo: Paulinho se convirtió en ¡tricampeón de goleo! del futbol mexicano. Sí, el portugués consiguió posicionarse como el máximo artillero del torneo por tres campeonatos consecutivos.

Publicidad

Este sábado, el ‘killer’ del conjunto escarlata le anotó un tanto al América en el Estadio Nemesio Diez por la última jornada de la fase regular, y llegó al registro que necesita para coronarse. En el cierre de la etapa inicial del encuentro, Nicolás Castro asistió al centrodelantero con un pase filtrado rompiendo a la defensa, y el ‘9’ cruzó el remate venciendo a Malagón.

Con su gol de esta noche ante el América, Paulinho llegó a 12 conquistas en el Apertura 2025, igualando la línea de Armando ‘Hormiga’ González (de las Chivas de Guadalajara) y de Joao Pedro Galvao (del Atlético de San Luis), siendo los tres campeones de goleo de este torneo. Sin embargo, para el portugués es especial ya que lo ha hecho por tercer certamen al hilo.

