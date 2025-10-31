Mucho más de la cuenta le ha costado a Diber Cambindo volver a encontrarse con su mejor forma, pero luego de no bajar los brazos y trabajar partido a partido, el futbol le ha pagado: el colombiano anotó otra vez esta noche y extendió su racha goleadora. Con esto, apretó todavía más la disputa entre los máximos artilleros de la temporada.

Que Necaxa no tuvo un semestre acorde a las expectativas es una realidad, pero también es cierto que el bajo nivel individual de cada jugador repercutió en lo colectivo. Cambindo fue uno de los más afectados y fue víctima de una larga sequía, que como son los goleadores, cuando se les abre el arco los tantos llegan todos juntos. Y eso le sucedió al delantero rojiblanco.

Este viernes, en el primer encuentro de la fecha, el atacante de los ‘Rayos’ estiró su buen momento y convirtió de cabeza el segundo en la paliza sobre Santos Laguna por ¡4-1!, en uno de los mejores juegos del ciclo de Fernando Gago. Además, coronó su gran actuación con una asistencia en otra de las anotaciones del Necaxa en el inicio de esta jornada 16.

Con su nueva conquista, Diber Cambindo alcanzó los 5 goles en sus últimos 6 partidos: le anotó uno a Atlas de visitante, dos a Tigres UANL también a domicilio, uno a Atlético de San Luis en su propia cancha, y finalmente sí de local uno a Santos esta noche. Eso sí, este trajín no le alcanzará para pelear por el título de goleo, por lo que le costó la primera mitad del Torneo Apertura.

Entre estas últimas cinco celebraciones sumada a una anterior en el campeonato, el colombiano llegó a 6 gritos pero no aparece en el “Top 10” de la tabla de goleo: hoy, el último que ocupa un lugar en ese selecto grupo de artilleros tiene 7 tantos convertidos en la campaña, y en sólo una jornada que le falta disputar a Necaxa no arribará a los primeros puestos.

La tabla de goleo de la Liga MX en la jornada 16 del Apertura 2025: