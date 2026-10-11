El miedo de Milito con Diego Campillo

Ante la lesión que tuvo Diego Campillo, esto es lo que más preocupa al entrenador y todo el entorno.

Este sábado se llevó a cabo el Clásico Tapatío donde Diego Campillo tuvo que abandonar el terreno de juego con una molestia después de un pisotón que recibió. Esto encendió las alarmas en el equipo, ya que Chivas ha tenido varios lesionados en las últimas semanas, que no le han permitido tener el equipo completo.

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Ante ello, hubo preocupación, por lo que en la conferencia de prensa se le cuestionó a Gabriel Milito la situación del zaguero. La respuesta, aunque era de tranquilidad podría mostrar en su rostro que sí había una molestia considerable, ya que se confirmó que era una molestia en el quinto metatarsiano del pie derecho.

¿Por qué preocupa la situación de Campillo en Chivas?

Aunque esto ya tenía cierto riesgo porque al jugador le costaba caminar, todo hacía pensar que el futbolista estaría entrando a cirugía, pero hasta el momento no se ha confirmado nada. Pero la preocupación aumentó cuando hace un año, precisamente ante el mismo rival, Campillo también salió lesionado y se perdió lo que restaba del torneo.

Y es que hay que recordar que en el Apertura 2025 sufrió una fractura del quinto metatarsiano, sólo que en esa ocasión fue en el pie izquierdo. Como lo mencionamos, esa vez el defensor tuvo que someterse a una operación que lo mantuvo fuera cerca de tres meses, por lo que se teme que en esta ocasión suceda lo mismo.

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Se espera que el día de hoy se hayan realizado algunos exámenes médicos y el día de mañana a más tardar se mencione el parte médico. Esto llega justo después de que había tenido la oportunidad de ser considerado por Rafael Márquez en la Selección Mexicana y previa a la Liga de Naciones de Concacaf en noviembre.

En síntesis