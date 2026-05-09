La ida de los Cuartos de Final en el Estadio Universitario, le dejó a Chivas la responsabilidad de conseguir una remontada en en Estadio Akron si quiere clasificar a las semifinales del Clausura 2026 o de lo contrario volvería a quedarse cerca de pelear por el título en el torneo eliminándose en su propia casa y con su gente.

Publicidad

La rivalidad que ya se ha manejado entre estos dos equipos en la Liga MX se debe al buen trabajo que han hecho y que los ha llevado a estas instancias. Pero ahora, el Rebaño tiene que remontar un marcador de 3-1 si es que quiere avanzar en esta pelea por el campeonato que ya se le ha negado anteriormente a Gabriel Milito.

¿Cuántos goles necesita Chivas para clasificar?

Para que Chivas pueda clasificar a la siguiente ronda de semifinales tiene un par de opciones, la primera y quizá la más cómoda es que consiga dos goles y no permita que Tigres anote en el Akron. De esta manera, empatarían 3-3 en el marcador global y por la posición que tienen los rojiblancos en la tabla tendrían ese pase.

La ideal para no sufrir, es ganarle a los de la UANL por una diferencia de tres anotaciones. Así, no se complica el resultado y puede demostrar a su siguiente rival que puede remontar un marcador tan adverso. Cabe resaltar que aquí tampoco puede recibir goles, de lo contrario estaría obligado a hacer un gol más para pasar.

Publicidad

Lamentablemente, Chivas está limitado en delanteros debido a las ausencias que tiene el equipo por la convocatoria en Selección Mexicana. La buena noticia es que en este torneo, ya logró meter 3 o más goles a equipos como Santos, León y Puebla. La mala es que ahora es ante Tigres, y lo tendrá que hacer con esas múltiples bajas.

En síntesis