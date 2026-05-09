¿Cuándo y contra quién juega Chivas las semifinales del Clausura 2026?

El Rebaño Sagrado no se rindió, anotó los goles que necesitaba y es el primer semifinalista del Clausura 2026.

Chivas es semifinalista del Clausura 2026 tras una serie que quedará en la memoria de los hinchas del Rebaño Sagrado. Después de caer 3-1 en la ida disputada en el Volcán, el equipo de Guadalajara llegaba obligado a una remontada en casa para seguir con vida en la Liguilla.

Publicidad

El conjunto dirigido por Gabriel Milito salió con todo desde el arranque, empujado por su gente y con la misión clara de revertir la serie. La presión fue constante, con un Chivas intenso, decidido y sin margen de error ante un rival durísimo como Tigres.

La reacción llegó en el momento justo y con un protagonista inesperado: Santiago Sandoval. El joven delantero marcó un doblete en apenas 3 minutos, a los 29 y 32, desatando la locura en el estadio y cambiando por completo el rumbo de la serie.

¡CHIVAS CERCA DE LAS SEMIFINALES! 😱🔥



🤩 Santiago Sandoval firma el doblete que le está dando el pase a semis al Rebaño, por mejor posición en la tabla.



🐐 (3) 2-0 (3) 🐯 pic.twitter.com/bStrVaH7sy — ESPN.com.mx (@ESPNmx) May 10, 2026

Publicidad

Con ese impulso, Chivas se sostuvo hasta el final y terminó ganando 2-0 en la vuelta. El global quedó 3-3, pero la ventaja deportiva terminó siendo clave para sellar la clasificación del Rebaño Sagrado a semifinales y el sueño de la 13 está más intacto que nunca.

Semifinales del Clausura 2026: aún no hay días ni horarios confirmados

Si América consigue la clasificación, las semifinales tendrán un nuevo Clásico Nacional entre el Rebaño Sagrado y las Águilas, uno de los duelos más esperados del fútbol mexicano.

Sin embargo, si Pumas elimina al América, no podrá enfrentarse a Chivas en semifinales debido a que ambos finalizaron primero y segundo en la tabla general del Clausura 2026. En ese escenario, solo podrían cruzarse en una hipotética final por el título de la Liga MX.

Publicidad

En ese marco, el posible rival de Chivas podría ser Atlas, que terminó sexto en la tabla y este sábado enfrenta a Cruz Azul, o también el ganador de la serie entre Pachuca y Toluca, que finalizaron cuarto y quinto respectivamente en la fase regular.

En sintesis