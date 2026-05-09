Por qué no juega Armando González en Chivas vs. Tigres por el Clausura 2026

El Rebaño Sagrado pierde a uno de sus mejores jugadores para el encuentro de hoy por el Clausura 2026.

Desde las 19:07 hs de la Ciudad de México, Chivas recibe a Tigres UANL en el Estadio Akron por la vuelta de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El Rebaño necesita una remontada histórica tras caer 3-1 en el partido de ida disputado en el Volcán.

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Sin embargo, el conjunto rojiblanco no podrá contar con una de sus jóvenes figuras: Armando González, conocido popularmente como “La Hormiga”, no estará disponible para este compromiso decisivo frente al equipo de Guido Pizarro.

La ausencia del delantero se debe a que actualmente se encuentra concentrado con la Selección Mexicana, pensando en la preparación rumbo al Mundial 2026. El cuerpo técnico nacional decidió convocar a varios futbolistas y Chivas ya sabía desde hace tiempo que podía perder a algunas piezas importantes en esta etapa del campeonato.

Chivas llega con bajas

La baja de Armando González se suma a otras ausencias sensibles dentro del plantel de Gabriel Milito, que deberá rearmar el ataque para intentar revertir la serie frente a uno de los equipos más sólidos del futbol mexicano en la actualidad.

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A pesar del duro golpe, en Chivas mantienen la ilusión intacta. El equipo necesita ganar por dos goles para avanzar a las semifinales gracias a la ventaja deportiva obtenida durante la fase regular del torneo, algo que todavía deja abierta la eliminatoria.

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