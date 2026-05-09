El conjunto rojiblanco pone todo su optimismo en sus favorables resultados en casa. La gran cosecha como local.

El Estadio Akron se prepara para vivir una noche que sueñan acabe siendo festiva cuando concluya el cruce entre Chivas y Tigres UANL. El Guadalajara va por la remontada para sostener viva la ilusión de seguir peleando por el título del futbol mexicano. Sin varios titulares que se fueron con la Selección, con los que queda deberá intentar lograr la hazaña.

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Para poder dar vuelta la serie y meterse en la siguiente ronda, el ‘Rebaño Sagrado’ necesita ganar por dos goles de diferencia el partido de este sábado. Como en el primer cruce cayó por 1-3, debe imponerse por esa ventaja para igualar la llave y avanzar. Cabe recordar que si el global termian empatado pasa Chivas por posición en la general.

En esa búsqueda de llevarse la victoria que lo depositaría en la próxima fase de la Liguilla del Clausura 2026, el Guadalajara se aferra a su fuerte localía, donde se siente invencible. El cuadro rojiblanco es de los equipos de mejor campaña en la Liga MX en ese sentido, logrando muy buenos resultados cuando le toca reencontrarse con su afición en casa.

El Estadio Akron se ilusiona con una gran noche [Foto: Getty]

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De hecho, las Chivas ostentan una marca que pocos clubes en el continente han podido conseguir jugando en condición de local. El equipo de Gabriel Milito acumula 13 partidos invicto en Zapopán, con diez victorias y tres empates en ese período. Allí superó a Necaxa, Mazatlán, Atlas, Cruz Azul, Pachuca, Querétaro, América, Santos, León y Puebla.

El ‘Rebaño’ no tiene recuerdos negativos recientes en el Estadio Akron, más allá del traspié del cierre de la fase regular que le impidió ser superlíder. Chivas no pierde en casa desde hace ¡ocho meses! Aquella última derrota ante su gente se remonta al 20 de septiembre del año pasado, cuando Toluca los goleó por 3-0. Desde entonces, ha sido una muralla.

La última derrota de Chivas como local en la Liga MX: