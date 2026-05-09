Hoy Gabriel Milito se juega su boleto para las Semifinales del Clausura 2026 ante Tigres. Chivas necesita remontar el marcador que dejó el conjunto felino en la ida y para ello, el estratega rojiblanco tendrá que hacer algunas modificaciones en su alineación sólo con lo que tiene disponible, tomando en cuenta que varios jugadores se fueron con Selección Mexicana.
Por su parte, Guido Pizarro debe escoger bien a la escuadra que saldrá a defender esa ventaja que ya se llevaron en el duelo de ida en el Estadio Universitario, por lo que en su visita al Akron, tendrán que tener a sus mejores piezas para poder conseguir el resultado que los clasifique a la siguiente ronda del torneo en busca del título.
Sin embargo, en el cuadro del Rebaño, no podrán contar con su goleador, Armando González, ya que la “Hormiga” fue uno de los que se concentró en el CAR con el conjunto de Javier Aguirre rumbo al Mundial de 2026. De esta manera, ante algunas bajas más en la delantera, el cuadro inicial se verá modificado.
La posible alineación de Tigres
- Nahuel Guzmán
- Jesús Garza
- Rómulo
- Jesús Angulo
- Francisco Reyes
- César Araujo
- Juan Brunetta
- Diego Lainez
- Ángel Correa
- Fernando Gorriarán
- Rodrigo Aguirre
Posible alineación de Chivas
- Óscar Whalley
- Diego Campillo
- Miguel Tapias
- José Castillo
- Richard Ledezma
- Omar Govea
- Fernando González
- Bryan González
- Santiago Sandoval
- Ricardo Marín
- Efraín Juárez
En síntesis
- Gabriel Milito busca remontar el marcador ante Tigres para clasificar a las semifinales del torneo.
- El delantero Armando González causó baja con Chivas por reportar a la concentración del Mundial.
- El portero Nahuel Guzmán encabeza la posible alineación titular de los felinos en el Estadio Akron.