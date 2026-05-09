Estas son las alineaciones del partido de vuelta de los Cuartos de Final entre Tigres y Chivas.

Hoy Gabriel Milito se juega su boleto para las Semifinales del Clausura 2026 ante Tigres. Chivas necesita remontar el marcador que dejó el conjunto felino en la ida y para ello, el estratega rojiblanco tendrá que hacer algunas modificaciones en su alineación sólo con lo que tiene disponible, tomando en cuenta que varios jugadores se fueron con Selección Mexicana.

Publicidad

Por su parte, Guido Pizarro debe escoger bien a la escuadra que saldrá a defender esa ventaja que ya se llevaron en el duelo de ida en el Estadio Universitario, por lo que en su visita al Akron, tendrán que tener a sus mejores piezas para poder conseguir el resultado que los clasifique a la siguiente ronda del torneo en busca del título.

Sin embargo, en el cuadro del Rebaño, no podrán contar con su goleador, Armando González, ya que la “Hormiga” fue uno de los que se concentró en el CAR con el conjunto de Javier Aguirre rumbo al Mundial de 2026. De esta manera, ante algunas bajas más en la delantera, el cuadro inicial se verá modificado.

La posible alineación de Tigres

Nahuel Guzmán

Jesús Garza

Rómulo

Jesús Angulo

Francisco Reyes

César Araujo

Juan Brunetta

Diego Lainez

Ángel Correa

Fernando Gorriarán

Rodrigo Aguirre

Publicidad

Posible alineación de Chivas

Óscar Whalley

Diego Campillo

Miguel Tapias

José Castillo

Richard Ledezma

Omar Govea

Fernando González

Bryan González

Santiago Sandoval

Ricardo Marín

Efraín Juárez

En síntesis