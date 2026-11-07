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Atlas vs. Pachuca en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 16 de la Liga MX

Atlas y Pachuca se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en el Estadio Jalisco, por la jornada 16 de la Liga MX. Los detalles de la televisación.

Atlas vs. Pachuca, Liga MX
Atlas vs. Pachuca, Liga MX

Atlas recibe a Pachuca este sábado 7 de noviembre desde las 17:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 16 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Jalisco.

La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Atlas ganó 1-0 como visitante ante Atlético San Luis. El conjunto marcha 4° con 27 puntos. Antes ganó 4-3 como local ante Puebla.

+ Seguinos en

Pachuca viene de ganar 3-0 como local ante Tigres. Pachuca ocupa el puesto 12 con 19 puntos. Antes ganó 2-1 como visitante ante Club América.

El historial entre Atlas y Pachuca

Atlas y Pachuca se enfrentaron 51 veces en los últimos años: 14 triunfos de Atlas, 24 de Pachuca y 14 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
14/02/2026Pachuca vs. Atlas3-1Liga MX
10/08/2025Atlas vs. Pachuca0-3Liga MX
02/02/2025Pachuca vs. Atlas0-0Liga MX
14/09/2024Atlas vs. Pachuca2-0Liga MX
01/02/2024Pachuca vs. Atlas4-3Liga MX
02/11/2023Atlas vs. Pachuca0-2Liga MX
15/04/2023Atlas vs. Pachuca4-1Liga MX
26/08/2022Pachuca vs. Atlas3-1Liga MX
30/05/2022Pachuca vs. Atlas2-1Liga MX
27/05/2022Atlas vs. Pachuca2-0Liga MX

Horario del partido

  • México: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

  • México: ViX
  • Estados Unidos: ViX

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Tigres vs. Cruz Azul — sábado 7 de noviembre, 19:00 hs
  • Toluca vs. Monterrey — sábado 7 de noviembre, 19:00 hs
  • Pumas UNAM vs. Club América — sábado 7 de noviembre, 21:10 hs
  • Querétaro vs. Puebla — domingo 8 de noviembre, 18:00 hs
  • León vs. Chivas — domingo 8 de noviembre, 20:10 hs

En síntesis

  • Atlas y Pachuca se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 16 de la Liga MX.
  • El partido se transmitirá por ViX.
  • Atlas suma 27 puntos en el torneo.
  • Pachuca suma 19 puntos en el torneo.
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