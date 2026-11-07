Atlas vs. Pachuca en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 16 de la Liga MX

Atlas recibe a Pachuca este sábado 7 de noviembre desde las 17:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 16 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Jalisco.
La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Atlas ganó 1-0 como visitante ante Atlético San Luis. El conjunto marcha 4° con 27 puntos. Antes ganó 4-3 como local ante Puebla.
Pachuca viene de ganar 3-0 como local ante Tigres. Pachuca ocupa el puesto 12 con 19 puntos. Antes ganó 2-1 como visitante ante Club América.
El historial entre Atlas y Pachuca
Atlas y Pachuca se enfrentaron 51 veces en los últimos años: 14 triunfos de Atlas, 24 de Pachuca y 14 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|14/02/2026
|Pachuca vs. Atlas
|3-1
|Liga MX
|10/08/2025
|Atlas vs. Pachuca
|0-3
|Liga MX
|02/02/2025
|Pachuca vs. Atlas
|0-0
|Liga MX
|14/09/2024
|Atlas vs. Pachuca
|2-0
|Liga MX
|01/02/2024
|Pachuca vs. Atlas
|4-3
|Liga MX
|02/11/2023
|Atlas vs. Pachuca
|0-2
|Liga MX
|15/04/2023
|Atlas vs. Pachuca
|4-1
|Liga MX
|26/08/2022
|Pachuca vs. Atlas
|3-1
|Liga MX
|30/05/2022
|Pachuca vs. Atlas
|2-1
|Liga MX
|27/05/2022
|Atlas vs. Pachuca
|2-0
|Liga MX
Horario del partido
- México: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: ViX
- Estados Unidos: ViX
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Tigres vs. Cruz Azul — sábado 7 de noviembre, 19:00 hs
- Toluca vs. Monterrey — sábado 7 de noviembre, 19:00 hs
- Pumas UNAM vs. Club América — sábado 7 de noviembre, 21:10 hs
- Querétaro vs. Puebla — domingo 8 de noviembre, 18:00 hs
- León vs. Chivas — domingo 8 de noviembre, 20:10 hs
En síntesis
- Atlas y Pachuca se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 16 de la Liga MX.
- El partido se transmitirá por ViX.
- Atlas suma 27 puntos en el torneo.
- Pachuca suma 19 puntos en el torneo.