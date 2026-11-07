Atlas vs. Pachuca en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 16 de la Liga MX

Atlas y Pachuca se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en el Estadio Jalisco, por la jornada 16 de la Liga MX. Los detalles de la televisación.

Atlas recibe a Pachuca este sábado 7 de noviembre desde las 17:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 16 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Jalisco.

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La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Atlas ganó 1-0 como visitante ante Atlético San Luis. El conjunto marcha 4° con 27 puntos. Antes ganó 4-3 como local ante Puebla.

Pachuca viene de ganar 3-0 como local ante Tigres. Pachuca ocupa el puesto 12 con 19 puntos. Antes ganó 2-1 como visitante ante Club América.

El historial entre Atlas y Pachuca

Atlas y Pachuca se enfrentaron 51 veces en los últimos años: 14 triunfos de Atlas, 24 de Pachuca y 14 empates.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 14/02/2026 Pachuca vs. Atlas 3-1 Liga MX 10/08/2025 Atlas vs. Pachuca 0-3 Liga MX 02/02/2025 Pachuca vs. Atlas 0-0 Liga MX 14/09/2024 Atlas vs. Pachuca 2-0 Liga MX 01/02/2024 Pachuca vs. Atlas 4-3 Liga MX 02/11/2023 Atlas vs. Pachuca 0-2 Liga MX 15/04/2023 Atlas vs. Pachuca 4-1 Liga MX 26/08/2022 Pachuca vs. Atlas 3-1 Liga MX 30/05/2022 Pachuca vs. Atlas 2-1 Liga MX 27/05/2022 Atlas vs. Pachuca 2-0 Liga MX

Horario del partido

México: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

México: ViX

ViX Estados Unidos: ViX

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Tigres vs. Cruz Azul — sábado 7 de noviembre, 19:00 hs

Toluca vs. Monterrey — sábado 7 de noviembre, 19:00 hs

Pumas UNAM vs. Club América — sábado 7 de noviembre, 21:10 hs

Querétaro vs. Puebla — domingo 8 de noviembre, 18:00 hs

León vs. Chivas — domingo 8 de noviembre, 20:10 hs

En síntesis

Atlas y Pachuca se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 16 de la Liga MX.

se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 16 de la Liga MX. El partido se transmitirá por ViX .

. Atlas suma 27 puntos en el torneo.

suma 27 puntos en el torneo. Pachuca suma 19 puntos en el torneo.