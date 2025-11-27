En un encuentro chato y prácticamente sin emociones, Chivas de Guadalajara y Cruz Azul empataron 0-0 este jueves por la noche en el Estadio Akron. En un duelo de históricos del futbol mexicano, escasearon las llegadas de peligro y se luchó más de lo que se jugó, aburriendo a los millones de espectadores que siguieron el encuentro en todo el país.

Si bien el aspecto negativo del juego entre el ‘Rebaño Sagrado’ y ‘La Máquina’ fue que no hubo anotaciones, al mismo tiempo es el cruce con resultado más “cerrado” de estos cuartos de final del Apertura 2025. En el resto de los partidos hubo un ganador, por uno o más goles de diferencia, pero aquí la serie está mucho más abierta y todo se definirá en Ciudad de México.

Este marcador en silencio entre rojiblancos y celestes por supuesto que beneficia más a Cruz Azul, que tiene ventaja deportiva en la serie por haber terminado en una mejor posición en la tabla general. Esto es, en caso de que los equipos de Milito y Larcamón no se saquen diferencias en la revancha del domingo, La Máquina Cementera se clasificará a semifinales por empate en el global.

Los resultados de los juegos de ida de los cuartos de final de la Liguilla:

Al cabo de la primera rueda de los cuartos de final, estos fueron los marcadores finales de todos los encuentros de ida de esta instancia del Apertura 2025:

FC Juárez 1-2 Toluca (Oscar Estupiñán / Antonio Briseño y Paulinho)

(Oscar Estupiñán / Antonio Briseño y Paulinho) Rayados 2-0 América (Sergio Canales y Fidel Ambriz)

(Sergio Canales y Fidel Ambriz) Xolos 3-0 Tigres (Kevin Castañeda, Mourad El Ghezouani y Gilberto Mora)

(Kevin Castañeda, Mourad El Ghezouani y Gilberto Mora) Chivas 0-0 Cruz Azul (sin goles)

Se produjeron dos triunfos locales, una victoria visitante y una igualdad en estos cuatro compromisos de Liga MX. Los goles también faltaron en estos partidos: sólo ocho tantos en cuatro juegos, con un promedio muy bajo de tan sólo dos por enfrentamiento.

¿Cuándo se juegan las revanchas de los cuartos de final de la Liguilla?

En este desglose, la programación completa preparada para los partidos de vuelta de estos cuartos de final de los Playoffs del Apertura 2025:

Sábado 29 de noviembre:

Club América vs. Monterrey: 17.00 horas, desde el Estadio Ciudad de los Deportes, por TUDN, Canal 5 y ViX Premium.

17.00 horas, desde el Estadio Ciudad de los Deportes, por TUDN, Canal 5 y ViX Premium. Toluca vs. FC Juárez: 19.00 horas, desde el Estadio Nemesio Diez, por TUDN, Canal 5, ViX Premium, Azteca 7, FOX, FOX One y Caliente TV.

19.00 horas, desde el Estadio Nemesio Diez, por TUDN, Canal 5, ViX Premium, Azteca 7, FOX, FOX One y Caliente TV. Tigres UANL vs. Xolos: 21.10 horas, desde el Estadio Universitario, por Azteca 7, FOX, FOX One, Caliente TV y Azteca Deportes Network.

Domingo 30 de noviembre:

Cruz Azul vs. Chivas: 19.00 horas, desde el Estadio Olímpico Universitario, por TUDN, Canal 5 y ViX Premium.

