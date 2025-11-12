Nombres como los de Antonio Briseño, Alexis Vega, Jesús Angulo, son algunos de los jugadores que suenan en Toluca después de su pasado con Chivas, y que los tres han conseguido levantar títulos de la mano de Antonio Mohamed. La fórmula que ha manejado el “Turco” con ellos, les ha permitido ser parte importante del conjunto.

Publicidad

Publicidad

Hay que recordar que antes de que fueran tomados en cuenta en esta escuadra como parte esencial, estuvieron comiendo banca en Chivas o incluso llevándose malos momentos en el conjunto rojiblanco como en el caso del goleador de los Diablos, es por ello que la mejor decisión que en ese momento tomaron fue llegar a esta plantilla.

Ahora suena otro de los jugadores que no está siendo considerado por Gabriel Milito, si bien, tanto Chivas como Toluca clasificaron a la Liguilla y están pensando en el campeonato también se trabaja en saber qué elementos necesitan y cuáles están de más dentro de cada club, por lo que el club choricero ahora estaría recibiendo otra joya del Rebaño.

El jugador de Chivas que ficharía Toluca

De acuerdo con la información del periodista de ESPN, Jesús Bernal, Yael Padilla no es del agrado de Milito, por lo que en caso se mantenerse en la plantilla no sería uno de los jugadores que se quedarían, puesto que en el torneo sólo suma 106 minutos en todas las competencias. Supuestamente sería el Toluca el destino de este jugador.

Publicidad

Publicidad

Cabe mencionar que en su debut se consolidó como el goleador, por lo que tiene gran talento en el ataque. Además, hace algún tiempo Vega mencionó que en Guadalajara no permitían que los jóvenes crecieran de la manera que esperaban por lo que con ese antecedente, Padilla podría llegar como “recomendado” al equipo del “Turco” Mohamed y brillar como los demás.

ver también Así quedó la tabla de máximos asistidores tras la fase regular del Apertura 2025

En síntesis

Antonio Briseño, Alexis Vega y Jesús Angulo son jugadores del Toluca con pasado en Chivas .

y son jugadores del Toluca con pasado en . El jugador de Chivas, Yael Padilla , solo suma 106 minutos en el torneo y no es del agrado de Gabriel Milito .

, solo suma en el torneo y de . Según Jesús Bernal de ESPN, Padilla podría tener como destino al Toluca de Antonio Mohamed.

Publicidad