Así quedó la tabla de máximos asistidores tras la fase regular del Apertura 2025

Este fin de semana culminó la fase regular del Torneo Apertura 2025 y quedaron definidos los equipos que clasificaron a los playoffs, al Play-In y también los eliminados. Toluca se quedó con el primer lugar, Tigres quedó como escolta, Cruz Azul bajó al tercer puesto, América finalizó cuarto, Rayados de Monterrey quinto y Chivas en la sexta posición.

Por otro lado, los equipos que disputarán el Play-In son Tijuana, Juárez, Pachuca y Pumas UNAM, en busca de los últimos boletos rumbo a la Liguilla. La expectativa es alta, ya que cada duelo será decisivo para definir quiénes seguirán en carrera por el título del futbol mexicano.

Así como quedaron definidos los cruces y la tabla de goleadores, también se conoció el ranking de los máximos asistidores del certamen tras las 17 jornadas disputadas.

Pese a perderse los últimos encuentros por lesión, Alexis Vega se consagró como el futbolista con más asistencias del torneo. El atacante mexicano brilló con Toluca, aportando 10 pases de gol y siendo pieza clave en el gran rendimiento del equipo dirigido por Antonio Mohamed.

Alexis Vega, máximo asistidor del Apertura 2025 (Getty Images)

Detrás de él aparece otro jugador de los Diablos Rojos: Nicolás Castro. El mediocampista argentino cerró la fase regular con 7 asistencias, consolidándose como uno de los jugadores más regulares y desequilibrantes del campeonato. Con estos números, Toluca dominó en todo: tabla de posiciones, de goleo y de asistencias.

Los máximos asistidores del Apertura 2025

