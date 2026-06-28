El joven delantero mexicano estaría bajo el radar de un equipo importante del futbol inglés y podría dar el salto a Europa tras el Mundial 2026.

Si bien la disputa del Mundial 2026 continúa a buen ritmo y acaban de iniciar los 16avos de Final, los equipos de la Liga MX ya iniciaron su preparación para el Apertura 2026. En ese sentido, las pantillas ya de a poco iniciaron la pretemporada y están disputando amistosos.

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Pero, más allá de la preparación, los conjuntos nacionales también trabajan con la ventana de transferencias, donde la directivas trabajan en las altas y bajas de los equipos. En ese sentido, en las últimas horas un equipo de México podría tener una importante transferencia en las próximas semanas.

Y es que de acuerdo al portal WHU Employee, el West Ham de Inglaterra, que descendió en la última temporada de la Premier League a la Championship, la Segunda División de aquel país, estaría interesado en sumar al atacante de Chivas, Armando González, tras la Copa del Mundo.

¿LA HORMIGA A INGLATERRA? 🚨



West Ham estaría MUY INTERESADO en llevarse a Armando González (23) 🇲🇽 a Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



los Hammers ya siguen muy de cerca la evolución del 9 mexicano de Chivas 👀



🗞️: WHU Employee



¿Debería ir a la Championship? 👇🤔 pic.twitter.com/rY316sO87F — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) June 27, 2026

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Cabe recordar que en febrero el jugador del Rebaño Sagrado estuvo muy cerca de salir rumbo a Rusia, pero fue el propio delantero quien decidió no dar ese paso. También ha sido relacionado con clubes de Países Bajos y Portugal en las últimas semanas pero sin ofertas concretas de momento.

Será importante lo que haga el jugador de 23 años en el actual certamen internacional, donde hasta el momento solo sumó minutos en la Jornada 1 ante Sudáfrica. Inició como suplenete pero saltó al campo de juego a faltade 14 minutos para que termine el cotejo. No jugó ante Corea del Sur y República Checa.

¿Cómo fue la temporada 2025-26 de Armando González en Chivas?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, la Hormiga fue parte de 35 compromisos de la institución rojiblanca siendo titular en 31 de los mismos. Anotó 24 goles y realizó 2 asistencias, siendo una pieza fundamental en el cuadro de Guadalajara.

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En síntesis