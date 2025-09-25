Chivas tomó aire tras su buena victoria ante Necaxa en el marco de la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX. Con anotaciones de Armando González, Santiago Sandoval y Samir Inda, el cuadro local logró tres puntos importantísimo para seguir en la pelea por clasificar a los playoffs del torneo.

Sin embargo, quien se robó todas las luces de la victoria fue precisamente el último jugador mencionado, Samir Inda. El talento emergente realizó un golazo en la noche de su debut en la liga frente a los Rayos, que desató halagos desde todos lados.

Una de las palabras autorizadas del futbol de México que puso el ojo sobre el chico fue ni más ni menos que Hugo Sánchez. La leyenda mexicana se mostró feliz por el surgimiento de jugadores con ese talento y ese “desparpajo” para hacer cosas importantes desde su debut.

Así lo manifestó en diálogo con ESPN: “Hay atrevimiento y no todos los jugadores jóvenes que tienen la oportunidad de mostrarse se atreven, están cohibidos. Se ve que entró con desparpajo y eso gusta cuando vemos jugadores jóvenes mexicanos con ese atrevimiento“.

Y otro detalle no menor es que, más allá del futbolista de 17 años, los autores de los otros dos goles, González y Sandoval, también son parte de las fuerzas básicas de la institución de Guadalajara. Con ellos, el equipo de Gabriel Milito regresó a la senda del triunfo.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas por el Apertura 2025 de la Liga MX?

Por la Jornada 11 de la Primera División de México, el conjunto rojiblanco volverá a jugar pronto, ya que tendrá acción este viernes 26 de septiembre desde las 21:00 horas (Ciudad de México) de visitante ante Puebla en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla.