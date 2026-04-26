Toño Rodríguez consuela a la Hormiga González tras perder el bicampeonato de goleo

Este sábado las Chivas se jugaban más que el liderato en el partido ante los Xolos, y es que Armando González estaba de nueva cuenta en la pelea por llevarse el campeonato de goleo, pero al no poder concretar ninguna anotación en este enfrentamiento, al final lo perdió. Y se notó al término del partido cuando estaba cabizbajo.

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El delantero mexicano sumó a lo largo de las 17 fechas un total de 12 anotaciones, por lo que terminaron por por ganárselo con 14 goles, en esta ocasión fue Joao Pedro del Atlético de San Luis quien se llevó este campeonato, puesto que el jugador rojiblanco se quedó a sólo dos tantos de poder empatar de nueva cuenta con el ítalo-brasileño.

Toño consuela a La Hormiga

En el video que se comparte en redes sociales se puede ver cómo al término del partido donde el marcador terminó en 0-0, la “Hormiga” no pudo concretar ninguna anotación que le permitiera igualar la marca de su contrincante, por lo que se nota con la mirada triste y es ahí donde varios de sus compañeros se acercan a él.

Lo que llamó la atención fue que uno de los rivales, en este caso, el portero Antonio Rodríguez, se acercó al joven delantero para consolarlo por no haber conseguido el bicampeonato. Y es que cabe mencionar que el arquero fue una pieza clave para que el mexicano no concretara la anotación, porque debían mantener el marcador a su favor para clasificar.

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🐜 Compañeros de Chivas y el portero rival Toño Rodríguez consolaron a Armando “Hormiga” González, quien no será líder de goleo por segundo torneo consecutivo



Sin embargo, es el delantero mexicano con más goles (12 ) en el torneo. Anotó 24 en todo el año futbolístico@muralcom pic.twitter.com/z2G3ymnize — Citlalli Medina (@CMedinaCANCHA) April 26, 2026

Aunque al final, ni la escuadra de Tijuana consiguió su pase a Liguilla, ni tampoco el delantero sumó un campeonato de goleo más y es que hay que mencionar que en el torneo anterior compartió este título con Paulinho y el mismo Joao Pedro. En esta ocasión estuvo a punto de conseguirlo, pero al final no le alcanzó para cumplirlo.

En síntesis

Armando González finalizó el torneo con 12 anotaciones en 17 fechas disputadas.

finalizó el torneo con en 17 fechas disputadas. Joao Pedro , del Atlético de San Luis, se coronó campeón de goleo con 14 goles.

, del Atlético de San Luis, se coronó con 14 goles. Antonio Rodríguez fue pieza clave para evitar el gol que daría el título a González.