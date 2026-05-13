Este será el panorama del Guadalajara de cara a la revancha de la serie de Liguilla ante 'La Máquina'.

Las Chivas de Guadalajara se marcharon del Estadio Azteca con la frente en alto este miércoles por la noche, donde igualaron 2-2 con Cruz Azul en condición de visitante. El cuadro rojiblanco debía salir bien parado del primer cruce de la serie de semifinales del Clausura 2026, y vaya que lo ha hecho con una muy digna actuación en Ciudad de México.

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En este primer tiempo, Santiago Sandoval abrió el marcador para el ‘Rebaño’ a los 29 minutos. Rápidamente, Charly Rodríguez puso las cosas igualadas a los 37′. En el complemento, Ángel Sepúlveda volvió a poner en ventaja a Chivas a los 5 minutos, y lo sostuvieron hasta la polémica. Tras un penal inventado, Christian Ebere puso cifras definitivas.

Bajo estas circunstancias, los dirigidos por Gabriel Milito lograron el primer cometio: no irse en desventaja a la revancha de esta primera semifinal de Liga MX. No era un desafío sencillo para el Guadalajara medirse a domicilio ante un gran rival como Cruz Azul, y pudieron sortearlo de buena manera, en el juego y en el marcador también.

Chivas se trajo un buen empate del Azteca [Foto: Getty]

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Qué necesita Chivas para eliminar a Cruz Azul en la vuelta de semifinales:

En este contexto, en el compromiso de vuelta de esta fase, al elenco rojiblanco le alcanza con un empate en casa para clasificar a la final de la Liguilla de este Clausura 2026. Por supuesto, un triunfo de cualquier tipo en la revancha también le daría al ‘Rebaño Sagrado’ el boleto a la definición del título de la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Chivas cuenta con el beneficio de la ‘ventaja deportiva’: si la serie termina igualada en el global, avanza el Guadalajara por la posición en la tabla general. En la fase regular, el equipo de Milito acabó en el segundo puesto, mientras que Cruz Azul terminó en la tercera colocación. Así, otro empate en la vuelta califica a los rojiblancos.

Si Chivas gana ante Cruz Azul, clasifica a la final del Clausura 2026.

a la final del Clausura 2026. Si Chivas empata ante Cruz Azul, clasifica a la final del Clausura 2026.

a la final del Clausura 2026. Si Chivas pierde ante Cruz Azul, quedará eliminado del Clausura 2026.

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Cuándo y dónde se juega la vuelta de la semifinal de Chivas vs. Cruz Azul:

El segundo enfrentamiento de la serie entre el ‘Rebaño Sagrado’ y ‘La Máquina’ se llevará a cabo el próximo sábado 16 de mayo, desde las 19.07 horas del Centro de México. El juego tendrá como sede al Estadio Jalisco de Guadalajara, y contará con la transmisión en vivo y en directo en forma exclusiva de la pantalla de Amazon Prime Video.