La Jauría se desprenderá del volante mexicano pero el conjunto rojinegro sumará un jugador desde Guadalajara para el próximo semestre.

La operación entre Chivas y Xolos por el volante Kevin Castañeda va tomando forma y en las últimas horas se habrían dado buenos pasos para concretar la operación. Todas las partes estarán de acuerdo para concretar la salida del jugador hacia Guadalajara.

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Sin embargo, acorde a lo que apota Claro Sports, el Rebaño Sagrado se ahorará de algún dinero ya que incluirá a un jugador en la operación. De esta manera, la Jauría recibiró a un futbolista para que pueda usar ante la baja de unos de sus mejores jugadores.

Se trata del extremo izquierdo de 20 años Yael Padilla, que estuvo en el último curso en el equipo de Gabriel Milito pero no tuvo lugar. Ante esta situación, las partes acordaron que lo mejor era salir para sumar rodaje en un equipo que le brinde mejores oportunidades.

Kevin Castañeda pasará de Xolos a Chivas. [Foto: Getty Images]

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El mismo medio agrega que la institución que viste de rojo y blanco pagará una suma que supera los 3 millones de dólares, pero además agregará el pase de Padilla para hacerse de los servicios de Castañeda. De esta manera, está todo dado para que la negociación se oficialice en las próximas horas.

La intención con Castañeda es que venga a generar competencia para Roberto Alvarado y Efraín Álvarez. Por el lado de Padilla, en el último torneo, un elemento más joven, Santiago Sandoval, tuvo muchos más minutos que él y le sacó protagonismo.

¿Cómo fue la temporada 2025-26 de Yael Padilla en Chivas?

En lo que respecta a la actividad del último curso con el cuadro rojiblanco, el jugador fue parte de apenas 15 compromisos, entrando en todos desde el banquillo. Marcó un gol ante Juárez en la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX.

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En síntesis