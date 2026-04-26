Después de estar en lo más alto de la clasificación durante casi toda la etapa regular, Chivas empató este sábado por 0-0 con Xolos y el Rebaño no pudo terminar como superlíder de la Liga MX debido a que Pumas superó al equipo dirigido por Gabriel Milito.

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El empate sin goles de Chivas tampoco le permitió a Armando ‘Hormiga’ González quedarse con el título de goleo del Clausura 2026. Antes del inicio del partido, el delantero del Rebaño tenía 12 goles y Joao Pedro, el atacante de Atlético San Luis, sumaba 13 anotaciones.

‘Hormiga’ González no pudo anotar frente a Xolos y Joao Pedro sí lo hizo en la derrota de su equipo con FC Juárez, por lo que el brasileño se quedó con el título de goleo con 14 goles. En redes sociales se viralizó un video de la triste reacción del delantero de Chivas y de cómo varios de sus compañeros fueron a abrazarlo en el campo de juego.

🐜 Compañeros de Chivas y el portero rival Toño Rodríguez consolaron a Armando “Hormiga” González, quien no será líder de goleo por segundo torneo consecutivo



Sin embargo, es el delantero mexicano con más goles (12 ) en el torneo. Anotó 24 en todo el año futbolístico@muralcom pic.twitter.com/z2G3ymnize — Citlalli Medina (@CMedinaCANCHA) April 26, 2026

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Cabe recordar que ‘Hormiga’ González fue líder de goleo del Apertura 2025 y compartió este título con Paulinho y Joao Pedro, ya que los tres futbolistas marcaron 12 goles. El delantero de Chivas convirtió 24 tantos en total en la temporada.

A pesar de no poder ser campeón de goleo en este Clausura 2026, el jugador del Rebaño está teniendo un gran presente y lo más probable es que gracias a este nivel pueda disputar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana. Por otra parte, Chivas jugará los cuartos de final de la Liguilla contra Tigres y buscará seguir avanzando.

Los goles de Armando González en el Apertura 2026

Jornada 1: Chivas 2-0 Pachuca (1 gol)

Jornada 3: Chivas 2-1 Querétaro (1 gol)

Jornada 4: Atlético San Luis 2-3 Chivas (1 gol)

Jornada 5: Mazatlán 1-2 Chivas (1 gol)

Jornada 6: Chivas 1-0 América (1 gol)

Jornada 9: Chivas 5-0 León (1 gol)

Jornada 10: Atlas 1-2 Chivas (1 gol)

Jornada 11: Chivas 3-0 Santos Laguna (2 goles)

Jornada 12: Rayados 2-3 Chivas (1 gol)

Jornada 13: Chivas 2-2 Pumas (2 goles)

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En síntesis