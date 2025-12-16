Después de un 2025 para el olvido, en el que Pumas UNAM no logró cumplir ninguno de los objetivos que se había propuesto, el club universitario comenzó a moverse con fuerza en el mercado de pases con la intención de cambiarle la cara al equipo de cara al próximo torneo. La prioridad es clara: reforzar una plantilla que quedó en deuda durante toda la temporada.

Uno de los grandes problemas que arrastró el equipo fue la falta de gol. La lesión de José Juan Macías y la escasez de atacantes disponibles dejaron al conjunto universitario con pocas variantes ofensivas, una situación que se reflejó en los resultados. Por eso, la directiva trabaja para cerrar incorporaciones en esa zona del campo, buscando algo que le faltó durante todo el año: efectividad en ataque.

En los últimos días trascendió que estaría prácticamente todo acordado para la llegada de Juninho, delantero del Flamengo, quien se convertiría en refuerzo de Pumas a cambio de una cifra cercana a los 5 millones de dólares. Su arribo sería uno de los movimientos más importantes del club en este mercado y apuntaría a convertirse en la referencia ofensiva del equipo.

Sin embargo, Juninho no sería el único atacante en carpeta. Desde la dirigencia consideran necesario sumar más alternativas en ofensiva y por eso ya iniciaron negociaciones por otro delantero extranjero, esta vez proveniente del futbol argentino, con la idea de fortalecer aún más el frente de ataque.

Ronaldo Martínez, el objetivo de Pumas

Según reveló el periodista César Luis Merlo, con información de Mediotiempo, Pumas UNAM ya negocia con Platense para adquirir el pase de Ronaldo Martínez, delantero paraguayo que fue uno de los máximos goleadores del último torneo argentino y que despertó el interés de varios clubes.

De acuerdo a los datos de Transfermarkt, el valor de mercado de Ronaldo Martínez ronda los 2,5 millones de euros. De concretarse, el club universitario sumaría a un atacante en gran momento y con proyección, en su intento por dejar atrás un año difícil y volver a ser protagonista.