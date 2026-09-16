Cuando Cruz Azul venció a Toluca en el Campeón de Campeones de la Liga MX, se consagró automáticamente como el mejor equipo de la última temporada de México. Con esa etiqueta, el elenco celeste se ganó su lugar en el Campeones Cup 2026, certamen que lo hará cruzará ante el mejor equipo de la temporada de Estados Unidos.

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En esta edición del evento deportivo internacional, a ‘La Máquina’ le tocará enfrentarse ante el Inter Miami, que viene de ser el campeón de la última Major League Soccer. El equipo de Lionel Messi será el rival de Cruz Azul en esta definición de título, donde uno se quedará con toda la gloria y el otro se irá con las manos vacías.

La principal curiosidad de este duelo de mexicanos y estadounidenses tiene ver con la pequeña “ventaja deportiva” que tendrá Inter Miami. Las ‘Garzas’ serán locales en su cancha ante ‘La Máquina’, una situación que inquieta a los fanáticos del cuadro celeste. Este título a partido único se juega en la casa del equipo de EE.UU.

Ahora bien, estas circunstancias no salieron de una disposición nueva ni de una excepción a otras ediciones. Por reglamento, el Campeones Cup se juega en el estadio del club de la MLS. La normativa obliga a los equipos de México a viajar al país vecino y ser visitantes ante su oponente, tal se firmó cuando se creó conjuntamente el torneo.